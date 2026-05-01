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NBA／最多領先61分！尼克51分差血洗老鷹 奪季後賽第二輪門票

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克中鋒羅賓森(左2)與老鷹後衛丹尼爾斯(右2)爆發肢體衝突。 路透
尼克中鋒羅賓森(左2)與老鷹後衛丹尼爾斯(右2)爆發肢體衝突。 路透

尼克隊今天作客老鷹隊主場，上演一場大屠殺，全場最多領先61分，終場以140：89拿下勝利，系列賽以4：2勝出。尼克下一輪對手將是塞爾蒂克或76人隊。

尼克首節就以69.2%投籃命中率狂轟40分，同時限制老鷹隊只得15分。第二節尼克持續火上加油，第二節剩4分多鐘時以72：22領先，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）發生肢體衝突，都被驅逐出場。

NBA季後賽半場領先紀錄原本是41分，分別由2025年溜馬隊和2017年騎士隊創下，如今尼克以47分破紀錄。尼克第二節剩7分12秒時就取得41分領先，這是有紀錄以來，最快取得40分領先的紀錄。

第三節尼克一度領先達61分，2分45秒時雙方都換上板凳球員，比賽進入垃圾時間，最終尼克拿下勝利，系列賽以4比2晉級。

尼克阿努諾比（OG Anunoby）只打27分鐘，就14投11中，豪取29分7籃板4抄截，正負值+42。布里吉斯（Mikal Bridges）12投10中，得到24分，唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出12分11籃板10助攻的大三元。

老鷹以強森（Jalen Johnson）19分8籃板6助攻最佳，正負值-43。庫明加（Jonathan Kuminga）上場23分鐘得到11分，正負值-44全場最差。

NBA季後賽 尼克 老鷹

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