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NBA／史密斯稱「火箭比湖人強」 詹姆斯：我不在乎

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、史密斯(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、史密斯(右)。 美聯社

火箭隊22歲前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）昨天放話，火箭是比湖人明顯更好的球隊。今天火箭以99：93擊敗湖人後，有媒體詢問詹姆斯（LeBron James）對這個言論的看法，詹姆斯說：「我不在乎。」

昨天史密斯被問到，為何認為火箭比湖人更強，以及優勢為何，史密斯說，「我覺得從上到下都是。可以說這只是個人看法，也可以說我有偏見，但認為我們是更好的球隊。」

今天火箭擊敗湖人後，詹姆斯被問到史密斯的說法，他表示，「我不在乎這種東西，比賽是在場上分勝負的。我才不管，誰會在意？」

詹姆斯認為史密斯這樣回很正常，「當然會這樣說，不然要說『我們不是更好的球隊』嗎？這種問題去問那些年輕人吧，我不玩這套了。」

史密斯今天賽後受訪時則說，「這就是一種心態。我不管對手是誰，不管在哪支球隊，一定要在場上證明自己，不能只是嘴上說說，然後一上場就退縮。你要站出來拚，去做那些贏球該做的事。」

NBA季後賽 火箭 湖人 LeBron James

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