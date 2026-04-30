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NBA／英格倫舊疾復發 下半場想回歸失敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格倫（右）。 美聯社
英格倫（右）。 美聯社

暴龍隊今天在關鍵第5戰以120：125輸球，讓騎士隊先取得「聽牌」優勢，且當家球星英格倫（Brandon Ingram）第二節就傷退，總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 透露下半場本希望英格倫能回歸，但事與願違，明天將再評估這位明星球員的身體狀況。

英格倫例行賽尾聲曾因腳傷缺陣3場，今天第二節一次面對莫布里（Evan Mobley）的突破過程又傷到右腳跟，還剩7分32秒退場後就沒再回歸，只留下上場11分鐘，2投盡墨拿1分、2助攻和1籃板成績。

拉亞柯維奇表示，英格倫在一次進攻中又傷到右腳跟，「我們試著幫他重新包紮，半場時他有進行活動測試，看下半場能否趕上，結果他還沒準備好。明天進行更多評估後我們會更知道狀況。」

英格倫系列賽前4戰打得掙扎，場均14.8分不如例行賽的21.5分，3成39的命中率也和例行賽的4成69有段差距。

暴龍今天第四節崩盤，前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）認為英格倫的缺陣影響很大，「我們需要他在場上，他們防守他的方式，以及他的投射能力，他攻守兩端都能為我們扮演關鍵角色。」

暴龍原本就少了例行賽最終戰受傷的奎克利（Immanuel Quickley），今天英格倫舊疾復發，巴恩斯也撞到大腿，全場16投6中拿17分、11助攻和8籃板的他表示多少對後續表現有影響，無法保持先前的比賽節奏，上場有點跛，但仍盡力想贏下比賽，「我無能為力，只能好好恢復，休息一下然後（美國時間）周五做好準備。」

巴恩斯 莫布里 英格倫 NBA季後賽

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