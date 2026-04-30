NBA／統治禁區狂摘10進攻籃板 湖人艾頓：季後賽沒偷懶空間

湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）常常偷懶受球迷指責，今天他統治禁區，拿下18分17籃板2火鍋，其中10個籃板是進攻籃板。艾頓賽後受訪時直言，要展現自己對籃球的熱愛。

雖湖人以93：99輸給火箭隊，系列賽被扳成3：2。不過艾頓的表現讓球迷相當開心，上場38分鐘，14投9中，得到18分17籃板2火鍋，攻守兩端都十分有存在感。

過去經常被批評偷懶的艾頓受訪時說，「現在是季後賽，完全沒有偷懶的空間。我自己也在執行一個完全不同的任務，想展現出我對這項運動的熱愛，證明自己是一名攻守兼備的球員。」

艾頓今天有這麼多進攻籃板，跟湖人團隊三分線27投僅7中有關。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時表示，「我們防守其實不錯，會希望拿到99分就足夠贏球，但我們就是投不進，錯失一些上籃，有不少三分是很好的出手機會卻沒進。」