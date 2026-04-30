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NBA／巴瑞特談末節撿球衝突 直言哈登行為「很不尊重」

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士暴龍之戰爆發衝突。 新華社
騎士暴龍之戰爆發衝突。 新華社

騎士今天在首輪第五戰以125：120擊敗暴龍，率先於系列賽聽牌，但騎士後衛哈登（James Harden）與暴龍前鋒巴瑞特（RJ Barrett）卻在第四節因一次撿球爆發衝突，儘管並未影響勝負，但巴瑞特在賽後表達不滿，認為哈登非常「不尊重人」。

在第四節還剩5分25秒時，暴龍喊出暫停，此時剛好球落在暴龍板凳席，哈登過去將球撿起，巴瑞特則試圖將球奪走，接著哈登用力推了巴瑞特一把，引發場面一陣混亂，隊友連忙將兩人隔開，不過裁判並未吹判任何技術犯規。

巴瑞特說：「球就在我們替補席旁邊，他（哈登）卻走過來撿球，我把這種行為視為不尊重。哈登是我很尊敬的球員，我從小看他的比賽長大，但現在這些不重要，不要來我們板凳席拿球，如果我這樣做相信對方也會有一樣反應。」

哈登今天攻下23分9籃板5助攻，得分與莫布里（Evan Mobley）並列騎士最高，巴瑞特則砍下暴龍最高的25分，外帶12籃板與5助攻，騎士目前在系列賽取得3：2領先，第六戰將回到暴龍主場，於台灣時間週六早上七點半進行。

NBA季後賽 騎士 暴龍 哈登

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