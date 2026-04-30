NBA／討厭看湖人比賽 歐尼爾怒批：關鍵時刻只會英雄球

湖人隊今天在季後賽首輪G5以93：99輸給火箭隊，跌破外界眼鏡。名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）痛批湖人隊，讓他非常失望。

湖人里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出，同時火箭大哥杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣，又回到湖人主場。湖人球星詹姆斯（LeBron James）近18年的主場收官戰（贏球就贏下系列賽）16勝0敗。

沒想到湖人本場比賽遭到火箭壓制，末節追分之際詹姆斯失望奉送2分，最後30秒搶投兩顆三分球都沒進。儘管全場20投9中，得到25分7助攻，但三分線6投0中。

賽後歐尼爾對湖人的拚戰精神感到不滿，「我有時真的很討厭看湖人打球，因為到了關鍵時刻，他們就開始打個人英雄球，好像突然才要認真打，如果投進這顆三分就能追平。這樣是行不通的，詹姆斯知道這一點，也理解這點，年輕球員更應該要懂。」

「現場氣氛很冷，球隊打得也很沒勁，毫無強度，沒有專注力。我反而很高興火箭贏了他們，我們都知道怎樣才能贏得總冠軍，詹姆斯也知道。我很驚訝他們沒拿出應有的拚勁和強度，今晚的湖人讓我非常失望。」歐尼爾說。