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NBA／自認在勇士被柯爾限制進攻 格林：KD加入後就沒幫我設過戰術

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的杜蘭特(左)、格林(右)。 美聯社
勇士時期的杜蘭特(左)、格林(右)。 美聯社

勇士隊格林（Draymond Green）生涯拿下4座NBA總冠軍，入選4屆全明星、9屆最佳防守陣容。不過他也不禁去想，若是沒有總教練柯爾（Steve Kerr）的限制，自己的職業生涯會有更高成就。

現年36歲的格林相當有機會進入名人堂，職業生涯多數時間與「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）並肩作戰，還曾與頂級得分手杜蘭特（Kevin Durant）搭檔3個賽季，這讓他在進攻端的價值，更多來自無球跑動與組織。

格林在自家節目上提到，柯爾某種程度上限制他的發展，「他（柯爾）在籃球上幫助我很多，但我心裡也有一部分覺得，某種程度上限制我，原本可以成為的樣子。但同時他也成就現在的我，好壞都要一起接受。」

格林大四賽季場均16.2分，NBA生涯從未突破場均14分，2018年後更沒有一季場均得分達雙位數。格林強調，「我不會說『我真的很討厭Steve』這種話。那只是我其中一個小小的抱怨，如果你因為一個不滿就否定其他一切，那太膚淺了。」

格林進一步透露，球隊已近10年沒有為他設計戰術，「自從杜蘭特2016年加入以後，戰術板上沒任何一個是為我設計的戰術，一個都沒有。你覺得這樣會不會影響一名球員的進攻表現？當然會。」

不過格林也對柯爾的幫助表達感激之情，「我永遠感謝柯爾，他帶給我人生的一切，永遠無法回報完。我們的成功、我為這支球隊和王朝所做的一切，同樣也幫助到他，但我依然無法完全回報他，所以我會永遠心懷感激。」

勇士 Draymond Green Kevin Durant

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