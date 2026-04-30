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NBA／施羅德決勝節當英雄 騎士G5退暴龍聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士隊後衛施羅德(左)。 美聯社
騎士隊後衛施羅德(左)。 美聯社

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騎士隊後衛施羅德（Dennis Schroder）第四節大爆發，全場19分有11分集中在決勝節，搭配莫布里（Evan Mobley）的關鍵三分彈，助騎士以125：120擊敗暴龍隊，季後賽首輪取得3勝2敗的「聽牌」優勢。

第6戰將回到暴龍主場，台灣時間周六登場；若有第7戰將於周日回到克里夫蘭進行。

騎士首節以38：34領先，暴龍第二節灌進40分，上半場打完反取得74：67優勢，不過騎士下半場再掌握戰局，三節打完先追近比分到100：103，第四節連飆2記三分彈帶出8：0攻勢更一舉反超。

暴龍第四節進攻當機，前11投都失守，單節僅拿17分，儘管巴瑞特（RJ Barrett）攻下25分，但明星球員英格倫（Brandon Ingram）第二節因右腳跟發炎離場，只留下1分、1籃板成績就沒再回歸，沒能延續連勝氣勢。

騎士後場雙星哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell）今天各有23分和19分，替補的施羅德也貢獻19分，其中11分集中在決勝節，搭配莫布里三分球3投俱中攻下23分，聯手助隊中斷2連敗。

莫布里 施羅德 NBA季後賽 騎士 暴龍

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