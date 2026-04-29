NBA／火箭淘汰邊緣仍信心爆棚 前鋒史密斯：我們是更好的球隊

湖人火箭系列賽第五戰將於明天早上開打，儘管湖人目前仍以3：1領先火箭，不過火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）依舊信心十足，且他依然堅信，火箭是這個在系列賽中實力較強球隊。

火箭首輪面對缺少唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的湖人，卻在前三戰苦吞三連敗，儘管第四戰在沒有杜蘭特（Kevin Durant）情況下以115：96大勝，但目前仍以1：3落後湖人，且歷史上從未有球隊從0：3絕境中成功翻盤，火箭仍身處劣勢。

不過史密斯在球隊訓練後受訪表示，他仍認為火箭整體實力明顯優於湖人，他說：「我們顯然是一支更好的球隊，所以我們要保持信心，堅持所做的一切，並保持侵略性，打出我們風格。」

史密斯是2022年選秀探花，今年例行賽他場均可攻下15.8分、6.9籃板，而在首輪季後賽他場均出賽超過40分鐘，貢獻18.5分與8.0籃板，不過投籃命中率僅39.3%。