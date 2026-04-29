NBA／肯定SGA將「買犯藝術」練到極致 勇士格林：真的都是犯規

雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因買犯功夫，成為聯盟大反派，不過勇士隊老將格林（Draymond Green）幫亞歷山大說話，肯定他買到的罰球都是貨真價實。

亞歷山大本季場均33.8分，但例行賽和季後賽都被許多球迷質疑，認為他常獲得裁判偏心吹判，今年季後賽場均罰球12.3次，比例行賽的9次明顯增加。

不過格林肯定亞歷山大的表現，認為罰球都是應得的，「關於雷霆拿到的哨音，我有看到亞歷山大一場拿17、18次罰球。老實說，亞歷山大真的很擅長製造犯規，他會利用你的重心反制，已經把製造犯規這門藝術練到極致，如果你去看，大多數真的都是犯規。」

格林也將亞歷山大與全盛時期的「大鬍子」哈登（James Harden）相提並論，「大概有九成以上，真的都是犯規，他把這件事做到像哈登當年那種等級，只是方式不同。」

格林也分析球迷不滿的理由，「有些球在以前的年代，裁判可能會直接不吹，我想這也是很多人感到不滿的原因，他得到太多這種判決。有些以前的裁判是不會吹的，尤其季後賽更不會，所以我能理解大家的挫折感，但我仍認為很多都是犯規。」