NBA／「我不會被阻擋」76人安比德有信心1對1打敗所有人

76人球星安比德（Joel Embiid）今天在關鍵第五戰發揮宰制力，幫助球隊113：97擊敗塞爾蒂克，成功續命延長戰線，他在賽後也展現自信，認為自己可以在1打1對戰時擊敗聯盟裡所有球員。

賽前塞爾蒂克以3：1領先76人，不過安比德今天攻下33分8助攻4籃板，投籃命中率52.2％，展現禁區攻擊破壞力，壓迫綠衫軍防守並讓隊友得到外線投射機會，包含喬治（Paul George）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）三分命中率皆超過4成。

安比德在賽後記者會上說：「我對自己1打1面對聯盟任何球員都充滿信心，我不認為會被阻止，當我打得更具侵略性時，就能為隊友創造更多出手機會，我認為這是最正確的節奏。」

76人與塞爾蒂克系列賽第六戰將於台灣時間週五早上八點進行，目前塞爾蒂克仍以3：2領先，76人將在主場力拼延長戰線。