NBA／福克斯奪9年生涯首個系列賽勝利 大讚溫班亞瑪牽制力媲美柯瑞

馬刺隊明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）今天對拓荒者隊系列賽第5戰，於第四節攻下13分，幫助馬刺擋下拓荒者的反撲，並以系列賽4：1晉級第二輪，而這也是福克斯生涯9個賽季以來，首次在季後賽拿下系列賽勝利，讓他直言感覺真的不錯，但還不到慶祝的時刻。

生涯前8個賽季僅打過一次季後賽的福克斯，在2023年與前東家國王隊一同挺進西區季後賽首輪，卻在與勇士隊苦戰七場後敗北，場均繳出27.4分、7.7助攻、2.1抄截的亮眼數據，無緣再更進一步。

不過上賽季加盟馬刺後，福克斯今年總算再與馬刺挺進季後賽，而他在首輪面對拓荒者的賽事中有亮眼表現，尤其在關鍵時刻的大心臟進球，更成為馬刺能以4：1淘汰拓荒者的關鍵，最終福克斯也總算拿下生涯首個系列賽勝利，並有望在西區季後賽繼續前行。

談到福克斯今天在第四節拿下13分的精彩表現，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）說：「他能夠當選年度關鍵球員是有原因的，他在場上從來不會拖泥帶水，並且時常在需要時接管比賽。當我們通過組織、空間和站位來幫助他，並給予他操作空間時，我們的表現通常能更好。」

福克斯談到初嚐季後賽晉級滋味時則說：「雖然等了很久，但這感覺真的很棒，但我認為還不到慶祝的時候，我本來就不太愛搞慶祝這一套，即使奪冠了，我的慶祝方式也不會太瘋狂。」

馬刺今天除了福克斯表現亮眼外，一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也有17分、14籃板、6阻攻演出，在攻守兩端都繳出亮眼成績單，談到小老弟的表現時，福克斯說：「他是獨一無二的存在，放眼整個聯盟，大概只有他和柯瑞（Stephen Curry）具備在這種層級賽事的牽制效應，能和這樣的球員並肩作戰真的不可思議。」