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NBA／下半場修正出手位置 76人安比德轟33分喊：還不想回家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人隊今天在當家球星安比德（Joel Embiid）。 美聯社
76人隊今天在當家球星安比德（Joel Embiid）。 美聯社

本場賽事

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76人隊今天在當家球星安比德（Joel Embiid）打出主宰表現下，以113：97擊敗塞爾蒂克隊，將戰線延長到第6戰，安比德直言「還不想回家」。

安比德今天繳出33分、8助攻，搭配馬克西（Tyrese Maxey）25分、10籃板，助隊打出逆轉勝。

「當然還不想回家，所以會竭盡全力。」安比德認為，今天團隊防守表現更好，沒有像前一戰過度協防，「能投進球，進攻就會更輕鬆。我們顯然比前一場投進更多球，想要贏球，這是很好的組合。」

76人決勝節打出28：11攻勢，塞爾蒂克一度連14投失手，寫下2005年以來季後賽最慘紀錄。

安比德下半場10投7中攻下18分，關鍵是修正出手位置，上半場平均出手距離是16.5呎，下半場是9.3呎，前兩節三分球5投都落空，下半場沒有任何外線嘗試。

「我認為要找到合適的方式，剛開賽選擇外圍出手，下半場內外都打；不過話說回來，內線上一對一，對聯盟任何人都有把握，不認為會被擋下，只是充分利用對手給我的機會。」

馬克西讚安比德打出主宰力，他也強調，球隊延續生機就有希望，第6戰也會盡力拿下，「我們會使出渾身解數，付出比今晚更多努力。」

塞爾蒂克 NBA季後賽 76人 Joel Embiid

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