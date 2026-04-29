NBA／詹皇前隊友瓊斯捲賭局認了！ 坦承電信詐欺共謀罪名

前美國職籃NBA球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones）今天就賭博相關指控認罪，成為這起職籃界賭博醜聞中的首例定罪。

49歲的瓊斯承認兩項「電信詐欺共謀」罪名，分別涉及兩起案件，一案是向投注者提供內線消息，另一案則涉及非法操控的撲克賭局。

美國檢察官諾切拉（Joseph Nocella）指出：「從他今天的認罪可以看出，瓊斯將他的名氣以及與職業籃球的關係，轉化為一個多層次的犯罪賭博運作。」

第一起案件在於瓊斯2022年12月至2024年3月期間，利用球員傷勢與缺賽資訊從非法投注中牟利。

其中一個例子是，瓊斯在消息公開前，提前透露球星詹姆斯（LeBron James）因傷將缺席洛杉磯湖人對戰密爾瓦基公鹿的比賽。

此案中，他是6名被告中首位認罪者，其他涉案者還包括邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）。

「紐約時報」報導，聯邦檢察官計劃對羅齊爾提出更多指控，指他「索求並收受賄賂」。

第二案涉及一個與黑手黨有關、遍及全國的操控撲克賭局網絡。

檢方指出，約30人參與其中，使用X光賭桌等高科技作弊設備，瓊斯則利用自己的名氣吸引受害者上鉤。

瓊斯最初否認所有指控，但在今天於紐約連續兩場聽證會中改為認罪。量刑預計於2027年1月進行。

根據美國媒體，瓊斯在首場聽證會上表示：「我想向法庭、我的家人、同儕以及NBA誠摯道歉。」

瓊斯的球員生涯表現平平，曾效力11支不同球隊，包括2005至2008年間效力克里夫蘭騎士，並與4屆NBA冠軍詹姆斯同隊。

退役後他轉任助理教練，於2016至2018年間再次在騎士任職。