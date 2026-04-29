NBA／火箭棄守了？杜蘭特G5確定缺陣 湖人里夫斯有望回歸

NBA西區季後賽首輪火藥味正濃，火箭與湖人隊系列賽明天將進行關鍵第五戰，但陷入1：3淘汰絕境的火箭，今天宣布當家球星杜蘭特（Kevin Durant）將因左腳踝扭傷缺席生死戰，反觀手握聽牌優勢的湖人，受傷缺陣近四周的核心後衛里夫斯（Austin Reaves）預期將在此役復出。

本季轉戰休士頓的杜蘭特，雖然已屆37歲高齡，但在例行賽展現驚人耐操度，總上場時間高居聯盟第二，然而沉重的負荷似乎在季後賽爆發，先是因為右膝挫傷缺席首戰，第二戰復出砍下23分，卻又在比賽尾聲扭傷左腳踝。

儘管火箭在第四戰靠著殘缺陣容續命，但昨天杜蘭特並未隨隊訓練，僅在反重力跑步機上進行復健，對火箭而言，缺少這位NBA歷史得分榜第五名的殺器，要在客場扳平比分，無疑是雪上加霜。

與火箭的愁雲慘霧不同，湖人陣營傳來好消息，自4月初遭逢腹斜肌二級拉傷的里夫斯，在今天受訪時首度發聲，他表示自己這兩周已從一對一訓練進階到全隊對抗賽，目前正朝著正確方向前進，「我迫不及待明天起床再次挑戰自己，重返賽場。」

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，里夫斯將在賽前決定是否上場，並根據身體狀態限制出賽時間。里夫斯本季例行賽場均23.3分、5.5助攻，是湖人進攻端不可或缺的發動機，雖然另一名大將唐西奇（Luka Doncic）仍受腿筋傷勢困擾，但里夫斯的歸隊，將為湖人在主場結束系列賽增添利多要素。

「這段時間看著隊友在場上奮戰，那種凝聚力與鬥志讓我深受鼓舞。」里夫斯感性表示，這也是激勵他加速復健的動力。在杜蘭特確定掛傷號、里夫斯蓄勢待發的態勢下，火箭若無法在明天戰鬥中延續前一場表現，本賽季的航程恐怕將在洛杉磯劃下句點。