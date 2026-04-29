NBA／3年內第2次！綠衫軍史蒂文斯奪年度最佳總管

上季奪下第2種子的塞爾蒂克隊，避免被課鉅額奢侈稅下和4名球員分道揚鑣，不被看好下本季仍打下東區第2種子，讓總管史蒂文斯（Brad Stevens）獲得本季年度最佳總管，也是近3季的第2度獲獎。

史蒂文斯成為史上第12位兩度獲獎的總管，也是第6位3年內2度拿獎的得主。

年度最佳總管和其他獎項不同，並不是由100名媒體工作者投票，而是由30支球隊各派一位籃球高層組成評審團，每名評審各選出心中的前三名。史蒂文斯名字共出現17次，其中有11張是第一名，讓他擊敗排名第2的老鷹總管薩萊（Onsi Saleh）和第3位的活塞隊萊登（Trajan Langdon）。

去年獲獎的雷霆隊普雷斯帝（Sam Presti）今年排名第5，馬刺隊萊特（Brian Wright）第六。

年度最佳總管是NBA公告的第7項個人獎項，年度MVP、年度教練、年度最佳隊友獎和最佳拚搏獎得主也將陸續出爐。

目前公佈的其他獎項中，馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得年度最佳防守球員，隊友強森（Keldon Johnson）奪下年度最佳第六人，雷霆隊看板球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下年度關鍵球員，塞爾蒂克隊懷特（Derrick White）獲得最佳運動精神獎，老鷹隊亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）獲最佳進步獎，獨行俠隊「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）斬獲年度新人獎。