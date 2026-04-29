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NBA／老八傳奇差一步 魔術大將華格納成傷兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

以東區第8種子挺進季後賽的魔術隊，季後賽首輪碰頭號種子活塞隊打出驚奇，4戰打完已取得3勝1敗的「聽牌」優勢，老八傳奇只差一步，不過今天傳出壞消息，主將華格納（Franz Wagner）右小腿拉傷，明天第5戰能否上陣打問號。

華格納是第4戰的第三節受傷，第四節就沒上陣，留下出賽24分鐘拿下19分、5籃板和4抄截數據。今天他進行MRI檢查，官方公佈的狀態是出賽成疑，能否出賽還有看傷勢和治療情形。

例行賽時華格納就曾因左腳踝扭傷，去年12月初到3月底缺席了51場中47場比賽，不過4月正式回歸後仍有穩定火力輸出，整季出賽34場雖是5季最少，場均20.6分僅次於上季的24.2分，還有5.2籃板、3.3助攻和0.9抄截，是魔術重要成員。

本季季後賽，華格納場均也有16.8分、5.5籃板、3.8助攻和2.8抄截成績。

NBA季後賽

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