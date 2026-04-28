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NBA／康寧漢瘋狂失誤！詹皇後首見難堪紀錄 活塞主帥提解決辦法

聯合新聞網／ 綜合外電報導
康寧漢面臨嚴密防守，出現大量失誤。 路透社
康寧漢面臨嚴密防守，出現大量失誤。 路透社

底特律活塞在本季打出自2006年以來首次例行賽60勝以上佳績，以東區頭號種子之姿闖進季後賽，原本被看好能走得更遠，但如今卻陷入1比3淘汰危機。

此役魔術再度展現強悍防守，全面壓制活塞進攻核心康寧漢（Cade Cunningham）。他全場出賽39分鐘，雖攻下25分、9籃板、6助攻與2阻攻的全能數據，但23投僅7中，三分球11投3中，並發生高達8次失誤，成為比賽關鍵轉折之一。

事實上，康寧漢近期狀態明顯受困於失誤問題。第3戰他單場發生9次失誤，第2戰球隊贏球時也有7次失誤，近3場比賽累積多達24次失誤，對球隊造成極大傷害。

數據顯示，康寧漢成為NBA季後賽史上第2位連續兩場比賽累積17次以上失誤的球員，上一位正是2008年的詹姆斯（LeBron James）。

賽後活塞總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）坦言球隊在細節上全面落後：「你看看數據，我們出現20次失誤，還讓對手抓下16個進攻籃板，這樣很難贏球，我們必須在這些環節做得更好。」

談到康寧漢遭遇的防守壓力，比克斯塔夫也指出調整方向：「對手對他進行大量包夾，我們必須幫助他創造更多空間，讓他有操作進攻的餘裕。我們需要多設掩護、更強硬一點，把防守者從他身邊拉開。」

儘管教練團試圖減輕壓力，但作為球隊王牌，康寧漢仍被寄予厚望。本季是他生涯第5個賽季、第2次打進季後賽，例行賽表現出色，有望入選年度最佳陣容。然而在關鍵的季後賽舞台上，他的穩定性成為活塞能否突圍的最大變數。

面對魔術嚴密防守與系列賽劣勢，活塞已無退路。如何降低失誤、提升進攻效率，協助康寧漢找回節奏，將是他們能否避免成為NBA史上第7支苦吞「老八傳奇」的球隊的關鍵。

NBA季後賽

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