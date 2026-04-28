NBA／約柯奇「戲弄」菜鳥失敗變跳球 金塊主場齊聲痛罵灰狼前鋒

金塊隊今天在主場以125比113擊敗灰狼隊，「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）比賽尾聲為了拖時間，故意把球給灰狼新秀貝林格（Joan Beringer），再搶回來，最後判定成跳球。

比賽時間剩30秒，金塊進攻時間剩9秒且領先12分，約柯奇似乎打算把球給貝林格，再偷搶回來，讓灰狼沒有進攻時間，結果球沒有搶回來，裁判判定雙方跳球。

約柯奇跳球時也沒起跳，賽後被問到相關問題，他搖頭回應，「下一個問題。」

本場比賽還有另一段插曲，日前灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）批評金塊全隊防守都很爛，且比賽尾聲與約柯奇起衝突，今天比賽金塊主場球迷齊聲高喊：「JADEN SUCKS」。

麥克丹尼爾斯受訪時談到金塊主場的噓聲，「我很喜歡這種氣氛，大家都在討厭我，所有的噓聲和負面聲音都朝我來，我反而很享受。我根本不在意，甚至會把這些當成動力，今天我們輸了，但下一場一定會贏。」