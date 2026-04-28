NBA／命中關鍵三分、莫蘭特「開槍」慶祝 貝恩：一輩子的友情

奧蘭多魔術在本季季後賽首輪持續上演驚奇，面對東區頭號種子底特律活塞，這支不被看好的球隊在系列賽前四戰打出令人跌破眼鏡的表現，系列賽優勢擴大至3比1，距離晉級只差一步。

此役魔術能夠在關鍵時刻穩住陣腳，今年加盟的貝恩（Desmond Bane）無疑是最大功臣之一。儘管全場18投僅7中、攻下22分的表現稱不上高效，但他在比賽尾聲投進的一記關鍵三分球成為勝負分水嶺。

當時魔術僅握有微幅領先，貝恩在進攻時間壓力下出手，皮球打板後應聲入網，將比分拉開至92比86，讓活塞反撲氣勢就此熄火。

值得一提的是，場邊觀戰的熟面孔也為這場比賽增添話題。貝恩過去在曼菲斯灰熊的兩位前隊友莫蘭特（Ja Morant）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）特地現身力挺；莫蘭特甚至還在貝恩命中那一顆關鍵三分球後，秀出倍受爭議的招牌「開槍」慶祝動作，引來現場球迷一陣歡呼。這樣的畫面，也讓不少球迷回想起當年灰熊核心陣容並肩作戰的時光。

「這真的很特別。他們是我一起打了5年的隊友，是我職業生涯起點的重要夥伴，我們一起創造了很多回憶，」貝恩表示，「我非常感謝他們特地到場支持我，這份友情會持續一輩子，他們對我來說意義重大。」

如今三人各奔東西，傑克森已在交易截止日前轉戰猶他爵士，莫蘭特則成為灰熊陣中最後的核心象徵。昔日戰友難得齊聚場邊替彼此加油，讓不少球迷感觸良多。

有球迷在社群平台上感嘆：「真的好懷念那支球隊，如果當初能繼續一起打下去會變成什麼樣子。」也有人表示：「看到他們這樣互相支持，真的能感受到當年灰熊的團隊化學效應有多特別。」更有球迷直言：「莫蘭特和傑克森特地飛到奧蘭多支持貝恩，這證明他們之間不只是隊友，更像兄弟。」

這份跨隊延續的情誼，也讓比賽多了一層溫度。對於貝恩而言，能在關鍵戰役中挺身而出，又有老戰友見證，格外具有意義。