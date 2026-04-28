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NBA／賽後含笑相擁加拿大一家親！雷霆SGA讚太陽惡棍：其實是好人

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「惡棍」布魯克斯(左)、雷霆亞歷山大(右)。 法新社
太陽「惡棍」布魯克斯(左)、雷霆亞歷山大(右)。 法新社

太陽隊今天在主場以122：131輸雷霆隊，季後賽首輪遭橫掃。雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後和太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）含笑相擁，展現加拿大一家親。

亞歷山大和布魯克斯都來自加拿大，近年一起在國家隊打拼，保持好交情。兩人在季後賽正面交鋒，互不相讓，由亞歷山大領軍的雷霆實力遠勝；但布魯克斯也火力全開，系列賽4場平均26分6籃板1.8助攻，投籃命中率45.9%，可說是太陽全隊表現最好球員。

亞歷山大賽後受訪時談到布魯克斯，「無論外界怎麼說，他都是一位很有競爭心很棒的人。當你真正認識他之後，就會知道他其實是好人，那些『反派形象』對我來說完全沒影響，我知道布魯克斯是怎麼樣的人，他這個系列賽打得非常出色，也會持續進步，我為他感到驕傲。」

布魯克斯過去幾年在季後賽遇到勇士和湖人兩支人氣球隊，因激進防守動作和爭議言論成為聯盟大反派，他轉戰太陽後接受惡棍（The Villain）這個綽號，同時改變「守強攻弱」形象，開始大量出手並保持效率，成為攻守兼備的球員，令許多球迷驚豔。

NBA季後賽 太陽 雷霆 Shai Gilgeous-Alexander Dillon Brooks

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