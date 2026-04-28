聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／劇本重演？2003年「老八」魔術也3比1領先活塞
東區第8種子魔術隊今天以94：88，擊敗東區1號種子活塞隊，系列賽取得3：1領先，這個情況與2003年相同，當時由活塞連贏3場晉級。
魔術2010年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽，當時還是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的時代，如今將挑戰聯盟史上第7次「老八傳奇」。
活塞則是2008年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽。
巧合的是，2003年季後賽首輪，東區第8種子魔術也曾3：1領先東區1號種子活塞，但最終活塞逆轉淘汰魔術。當時魔術由「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）領軍，總教練是「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。