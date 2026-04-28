NBA／劇本重演？2003年「老八」魔術也3比1領先活塞

東區第8種子魔術隊今天以94：88，擊敗東區1號種子活塞隊，系列賽取得3：1領先，這個情況與2003年相同，當時由活塞連贏3場晉級。

魔術2010年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽，當時還是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的時代，如今將挑戰聯盟史上第7次「老八傳奇」。

活塞則是2008年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽。

巧合的是，2003年季後賽首輪，東區第8種子魔術也曾3：1領先東區1號種子活塞，但最終活塞逆轉淘汰魔術。當時魔術由「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）領軍，總教練是「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）。