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NBA／劇本重演？2003年「老八」魔術也3比1領先活塞

聯合新聞網／ 綜合報導
東區第8種子魔術隊。 法新社
東區第8種子魔術隊。 法新社

東區第8種子魔術隊今天以94：88，擊敗東區1號種子活塞隊，系列賽取得3：1領先，這個情況與2003年相同，當時由活塞連贏3場晉級。

魔術2010年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽，當時還是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的時代，如今將挑戰聯盟史上第7次「老八傳奇」。

活塞則是2008年東區決賽輸掉後，就沒贏過任何季後賽系列賽。

巧合的是，2003年季後賽首輪，東區第8種子魔術也曾3：1領先東區1號種子活塞，但最終活塞逆轉淘汰魔術。當時魔術由「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）領軍，總教練是「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）。

NBA季後賽 活塞 魔術

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