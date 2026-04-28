NBA／約柯奇大三元助威 金塊奇兵爆發主場擊退灰狼扳回一城

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 27.7 籃板 12.86 助攻 10.7 抄截 1.42

陷入1勝3敗無路可退的金塊，回到主場試圖延長戰線。二年級生瓊斯（Spencer Jones）此戰扛起先發成為奇兵，全場9投7中包含4記三分球，高效率攻下20分3籃板3抄截3阻攻，搭配約柯奇（Nikola Jokic）27分15助攻11籃板的大三元演出，金塊靠著猛烈攻勢在第三節一度拉開25分差，最終在主場以125比113扳回一城，系列賽形成2勝3敗。

灰狼雖然取得聽牌優勢，然而前一戰折損了愛德華（Anthony Edwards）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）兩大主力，而且前者確認這輪系列賽也無法回歸，這讓灰狼整體戰力面臨嚴厲考驗。

雙方首節發揮極高命中率，其中灰狼更是砍進7記三分球，但金塊仍取得5分領先；金塊第二節投籃命中率進一步提升至6成，包含約柯奇、穆雷（Jamal Murray）和強森（Cameron Johnson）得分均達雙位數，金塊半場結束握有9分領先。

易籃再戰後，上半場貢獻9分的瓊斯在這一節火力全開，繳出百分百命中率，個人獨拿11分，加上球隊在防守端將灰狼命中率進一步壓低至25%，金塊連連發動猛攻，最多領先達25分。

雖然大幅落後，但灰狼末節展現韌性，靠著強硬的防守迫使金塊進攻陷入停滯，將比分縮小到10分差；金塊不甘示弱，隨即回敬8比0攻勢，進而穩定局面。

金塊儘管少了鋒線悍將葛登（Aaron Gordon），但團隊火力平均，命中率高達57%，除了瓊斯和約柯奇得分超過20分外，穆雷拿下24分7助攻4籃板4抄截，強森13投8中得到18分6籃板5助攻3抄截。

先前金塊還被麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）恥笑防守太爛，此戰他們卻是加倍奉還，一共演出16次抄截，迫使對方出現25次失誤。

藍道（Julius Randle）奮力得到27分9籃板6助攻，麥克丹尼爾斯13分，海蘭德（Bones Hyland）和夏農（Terrence Shannon Jr.）各15分，里德（Naz Reid）12分8籃板；至於前一場狂轟43分的多森姆（Ayo Dosunmu），此役則是14投7中拿到18分4助攻3籃板。

接下來雙方會有2天休息時間，灰狼將在台灣時間周五主場迎戰金塊，尋求晉級第二輪的機會。