NBA／為何當年不選唐西奇？前國王總管：像大市場球隊球員

國王隊2018年選秀用榜眼籤選巴格利（Marvin Bagley III），而不是斯洛維尼亞天才唐西奇（Luka Doncic），當時就引發部分質疑聲浪，事後也證明是錯誤決定。時任國王總管狄瓦茲（Vlade Divac）近期受訪時，解釋為何當初不選擇這位歐洲金童。

南斯拉夫出生的狄瓦茲NBA球員生涯16年，主要效力湖人和國王，幫助南斯拉夫奪下2座世錦賽金牌，入選名人堂，在歐洲籃壇地位崇高。

狄瓦茲退休後曾擔任國王總管，最錯誤的決定是2018年選秀錯過唐西奇。迪瓦茲最近在節目上透露，「其實選秀前一年，我就飛去馬德里和唐西奇聊過，當時他確實是我們名單上的首選之一，但很明顯，現在看來我做錯決定了。」

狄瓦茲盛讚唐西奇是難以置信的天才、聯盟頂級球員，他回憶，「所有助理都告訴我，他可以打小前鋒，但我說不，唐西奇是控球後衛，就像場上的教練。我當時覺得，如果選唐西奇就必須把福克斯（De'Aaron Fox）交易掉，但我和福克斯已經建立起關係，而且我認為他非常適合我們這種小市場球隊，唐西奇比較像大市場球隊的球員。」

國王選的巴格利發展不如預期，只打3季半就被交易至活塞隊，之後成為浪人球員。不過唐西奇也如狄瓦茲所述，在一筆眾人無法理解的離奇交易案中，被獨行俠隊送去大城市的洛杉磯湖人隊。