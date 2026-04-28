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NBA／亞歷山大31分射落太陽 雷霆連三年季後賽首輪橫掃對手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大攻下31分、8助攻率雷霆4戰橫掃太陽。 法新社
亞歷山大攻下31分、8助攻率雷霆4戰橫掃太陽。 法新社

本場賽事

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球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.1
籃板 4.29
助攻 6.6
抄截 1.4

2025-2026賽季

系列賽取得3：0聽牌優勢的衛冕軍雷霆隊，今天繼續作客太陽隊主場力拚橫掃對手，儘管太陽本場延續前幾戰的韌性表現，數次在雙位數落後的情況下追近比分，但雷霆3人得分超過20分，仍以131：122淘汰太陽，成為今年首支晉級第二輪的球隊。

今年從附加賽晉級的太陽，季後賽首輪遭遇實力堅強的衛冕軍雷霆，儘管在首場比賽以大比分差距落敗，但近兩場比賽都一度與雷霆拉鋸，但雷霆依舊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，在系列賽前3場打完取得3：0領先。

今天太陽繼續在主場力拚延長戰線，並且在第二節中段格林（Jalen Green）投進三分球後一度取得7分領先，但雷霆今天在少了明星後衛威廉斯（Jalen Williams）的情況下依舊展現強大團隊戰力，在第二節後段由亞歷山大領軍反撲 ，他一人一度連得7分追平比數，上半場結束前又投進一記壓哨三分球，幫助雷霆上半場打完反取得75：67領先。

兩隊易籃再戰，第三節雷霆持續發起猛攻，一度取得高達14分領先優勢，但太陽一哥布克（Devin Booker）挺身而出，與布魯克斯攜手幫助球隊在第三節最後9.1秒又追到6分差距。

儘管太陽展現十足韌性，但在第四節始終無法將差距再有效拉近，在比賽最後39秒兩隊還有11分差距下，也紛紛換下主力球員，最終雷霆也以9分差距勝出，以4：0橫掃太陽，率先晉級到季後賽第二輪，並且連續3年季後賽都在首輪橫掃對手。

雷霆今天以亞歷山大攻下31分、8助攻最佳，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則有24分、12籃板，近幾場表現亮眼的米契爾（Ajay Mitchell）則投進4記三分球拿下22分；太陽雖然也有4人得分上20分，包括布克24分，格林、布魯克斯皆23分，格里斯佩（Collin Gillespie）20分，但在防守端無法壓制雷霆的情況下，最終仍是打包出局。

布魯克斯 太陽 亞歷山大 NBA季後賽 Shai Gilgeous-Alexander Devin Booker

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