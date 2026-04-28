NBA／史馬特、肯納德辱罵裁判遭罰款 兩人損失6萬美元

湖人隊後衛史馬特（Marcus Smart）與射手肯納德（Luke Kennard）在對火箭隊第四戰輸球後，情緒失控，與場上裁判爆發言語衝突，聯盟宣布將對兩人開罰。

根據NBA聯盟營運執行副總裁瓊斯（James Jones）的聲明，史馬特因「質疑比賽裁判的公正性」被罰3萬5千美元，肯納德則因「對比賽裁判使用不當言語」被罰2萬5千美元。

這場比賽的火藥味從開賽就十分濃厚，最終兩隊合計共有3名球員遭到驅逐出場，雙方更被吹判了多達5次技術犯規。火箭隊在全場觀眾的助威下，憑藉強硬的對抗性成功在系列賽開胡，延續了戰局。

史馬特與肯納德的不滿情緒導火線或許可以追溯至第三節，當時湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在與火箭中鋒森根（Alperen Sengun）進行低位卡位時，因手臂滑落擊中對方頭部，被裁判判定為二級惡意犯規並直接驅逐出場。雖然接觸事實明確，但二級惡意犯規所定義的「過度且不必要」的暴力行為，隨即引發了湖人全隊及輿論的強烈反彈。

賽後史馬特直言不諱地表達了憤怒，他表示：「我們都明白那完全是鬼扯，我們對艾頓處理這件事的方式感到自豪，這足以說明他的為人與進步。」史馬特甚至以「滑稽」來形容比賽末段湖人新秀蒂埃羅（Adou Thiero）也被驅逐的荒謬情況。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也極力為艾頓辯護，強調這絕非蓄意行為：「艾頓是一個擁有純真靈魂的人，我知道那並不骯髒也不是故意的。看起來他只是想穩住身體，結果手臂不小心滑開了。」

當家球星詹姆斯（LeBron James）也對此吹判提出質疑，他表示：「如果要故意用那種方式肘擊對手，你必須具備極高的技巧才做得到。」

當事人艾頓在受訪時則顯得無奈：「我當時只是想做好身體對抗的準備；我們兩個人身上都是汗，我不小心滑掉了。鏡頭上看起來可能很誇張，但絕對不是故意的。」

湖人目前在系列賽仍以3比1聽牌，雙方將於台灣時間週三移師洛杉磯主場進行第五戰。