NBA／美媒曝火箭恐交易KD共22隊有意 或續留並追求字母哥等3球星

火箭隊去年休賽季交易來杜蘭特（Kevin Durant），原以為有機會爭冠，但季後賽首輪陷入1比3落後湖人隊絕境。美媒《The Ringer》記者皮納（Michael Pina）撰文指出，火箭可能將杜蘭特再次交易出去，22支球隊對他有興趣。

皮納指出，火箭原本以為杜蘭特是最後一塊拼圖，但現在可能在今年夏天將他轉手，事實證明，王牌球員不應該只是傭兵。

儘管如此，熱火、灰狼、拓荒者、獨行俠、活塞、尼克、暴龍、老鷹、魔術、湖人、金塊、黃蜂、公牛、巫師、勇士、溜馬、爵士、七六人、塞爾蒂克、騎士、公鹿及快艇，都對他抱持不同程度興趣，其中騎士、公鹿和快艇最有興趣。

如果火箭決定留下杜蘭特，並進行大交易，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）或騎士米契爾（Donovan Mitchell）都可能成為目標。

皮納寫道，「我認為他們會留下杜蘭特，然後再往更高的目標出手，完成一筆更大的重磅交易。就算雷納德可能讓球隊未來操作空間少一半，但在我看來，他仍是最值得追逐、也最有吸引力的名字。」