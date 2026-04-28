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NBA／唐西奇復出倒數？湖人聽牌迎利多 里夫斯有望G5回歸搶晉級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人仍在等待兩大傷兵回歸。 美聯社
湖人仍在等待兩大傷兵回歸。 美聯社

洛杉磯湖人在季後賽首輪對火箭取得3比1聽牌優勢，不過陣中傷兵狀況依舊牽動戰局發展。聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）正穩步朝復出之路邁進，傳出可能會在5月中回歸。

根據總教練瑞迪克（JJ Redick）先前透露，唐西奇已經恢復場上移動訓練，這是他自4月2日左腿二級腿後肌拉傷後的重要進展。瑞迪克受訪時表示：「他之前大多都只能做定點訓練，現在已經開始有移動了，確實在進步，但目前還沒有明確的復出時間表。」

運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）則分析，類似的恢復進度通常意味著球員可能需要約10至14天才能重返賽場，推估時間點落在5月6日至10日之間。唐西奇在復健期間也曾返回歐洲，接受專門醫療治療，加速康復進程。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，唐西奇比較有可能會在第二輪系列賽的第1戰或第2戰復出，前提是腿後肌恢復狀況良好，同時湖人也要能順利挺進下一輪。

目前湖人與火箭系列賽的第五戰將於4月29日回到洛杉磯主場舉行。倘若順利晉級，極可能在第二輪遭遇衛冕軍雷霆，屆時唐西奇的回歸與否將成為影響勝復的最關鍵變數。

另一方面，湖人另一名主力後衛里夫斯（Austin Reaves）的復出時程則相對樂觀。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露，里夫斯有機會在第五戰登場。「他在第三戰與第四戰都是賽前決定是否上場的狀態，而第五戰他仍是有可能會出賽。」

不過查拉尼亞也明確指出，唐西奇將不會在這輪系列賽復出。這意味著湖人在關鍵的晉級之戰，仍需依靠現有陣容應戰。

回顧本系列賽，湖人在缺少唐西奇與里夫斯的情況下，仍成功掌握戰局主導權，展現出球隊深度與調整能力。若里夫斯能於第五戰回歸，將進一步提升後場火力與組織能力，也有望幫助球隊在主場終結系列賽。

隨著季後賽進入白熱化階段，湖人傷兵的恢復進度將直接影響爭冠前景。唐西奇的回歸時機、里夫斯的即戰力，以及球隊整體健康狀態，都將成為接下來戰局的觀察焦點。

NBA季後賽

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