NBA／票選僅26分差距 佛雷格險勝大學室友克努佩爾奪下新人王

NBA年度新人王獎項於今天揭曉，獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）在激烈競爭中，最終以總分26分的差距，擊退他昔日杜克大學室友、效力黃蜂的克努佩爾（Kon Knueppel），榮膺本季最佳新秀，26分的分差也創下NBA自2002-03賽季更改投票格式以來，史上新人王投票第二小的差距。

身為本季選秀狀元，佛雷格職業生涯首個賽季便展現宰制力，場均繳出21.0分、6.7籃板、4.5助攻的全能數據，這讓他成為聯盟自ABA與NBA合併後的50個賽季中，繼柏德（Larry Bird）、喬丹（Michael Jordan）及唐西奇（Luka Doncic）後，第4位達成「20分、6籃板、4助攻」的新秀。更驚人的是，佛雷格本季在隊內得分、籃板、助攻與抄截四項數據皆領先全隊，成為史上繼喬丹後，首位達成此成就的新人。

儘管獨行俠本季因傷兵困擾，僅打出26勝56敗的低迷戰績，甚至在季中將明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至巫師以清出薪資空間，但佛雷格的個人秀依舊震撼全美。年僅19歲的他，本季寫下多項「最年輕」紀錄，包括單場飆出35、40、45及50分的壯舉，今年1月面對克努佩爾領軍的黃蜂時，佛雷格曾狂轟49分，隨後更在4月初對魔術一役砍下51分，刷新青少年球員單場最高得分紀錄。

至於屈居第二的克努佩爾表現同樣驚人，他本季投進273記三分球打破新秀紀錄，幫助黃蜂從上季的墊底球隊翻身，奪下44勝並殺入附加賽。

根據投票結果，佛雷格獲得100張中的56張第一名選票，總分412分；克努佩爾則拿走剩下44張第一名選票，總分386分，兩人的差距僅次於2021-22賽季巴恩斯（Scottie Barnes）與莫布里（Evan Mobley）的15分差，至於76人埃奇庫姆（VJ Edgecombe）與哈波（Dylan Harper）則分居3、4名。