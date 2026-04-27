NBA／半場落後17分卻贏15分 馬刺瘋狂逆襲創史上首次紀錄

馬刺在西區首輪第4戰上演驚天逆轉，在一度落後多達19分的情況下，最終以114比93氣走拓荒者，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）缺席一場後回歸無疑成為此役最重要的致勝因素。

溫班亞瑪此戰繳出27分、12籃板、7阻攻、4抄截、3助攻的超猛全能數據，儘管上半場進攻手感並不理想，但他在防守端的宰制力為球隊奠定反攻基礎。這也是他在第2戰遭遇腦震盪後復出首戰，更成為自1973-74賽季開始統計阻攻以來，首位在生涯首場季後賽客場比賽就至少拿下25分5阻攻的球員。

溫班亞瑪表示：「這真的很特別。我在賽前有很多情緒，興奮、挫折都有，所以今天把一切都釋放出來了。」他原本期待能在第3戰復出，甚至已通過腦震盪相關檢測，但最終未能及時獲得聯盟許可，直到第4戰開打前約1小時才正式獲准上場。對於這段過程，他坦言感到失望，但未進一步說明細節。

馬刺此役寫下多項紀錄。球隊在上半場落後17分的情況下完成逆轉，最終贏超過15分，成為NBA史上首支在季後賽半場落後15分以上卻最終贏15分以上的球隊。下半場馬刺火力全開，以73比35壓制對手，38分差也寫下季後賽歷史下半場第二大分差紀錄。

比賽關鍵出現在第三節，馬刺開局打出13比0攻勢迅速縮小差距，瓦賽爾（Devin Vassell）灌籃後將比分追近至僅差4分。第三節尾聲，溫班亞瑪補扣得手追平比分，正式扭轉戰局。進入決勝節後，馬刺持續壓制拓荒者，單節打出40比19的攻勢，徹底鎖定勝局。

福克斯（De'Aaron Fox）同樣也有重要貢獻，他攻下全場最高28分，瓦賽爾則是第三節獨得9分，搭配卡瑟爾的16分8助攻，他們與溫班亞瑪形成穩定核心，幫助馬刺得以在大比分落後劣勢下不至於全面潰散。

瓦塞爾賽後盛讚隊友：「這就是溫班亞瑪，他是世界上最好的球員之一，他在攻防兩端的統治力已經不讓人意外了，我們期待他每場都能做到這一點。」

溫班亞瑪在系列賽前三場出賽中，防守端同樣表現驚人，當他防守對手出手時，對手僅30投5中拿下10分，還送出10次阻攻，展現頂級護框能力。加上本場表現，他也成為自有阻攻統計以來，第4位在生涯前3場季後賽累積至少60分、20籃板與10阻攻的球員，與尤英（Patrick Ewing）、羅賓森（David Robinson）及莫寧（Alonzo Mourning）等傳奇名將並列。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示：「這幾場比賽讓我們明白，不能用錯誤的態度進入比賽，尤其在客場更容易被對手氣勢帶走。但球員在逆境中的回應非常出色，展現出極大的韌性。」

反觀拓荒者則苦吞苦果，成為近20年來第3支在主場連續兩場領先15分以上卻都遭逆轉落敗的球隊。面對連續失守主場的困境，系列賽形勢急轉直下。

馬刺將在主場迎來第5戰，只差一勝即可晉級第二輪系列賽。溫班亞瑪強調：「我們需要更早找到比賽的解答，而不是等到陷入絕境。但這也展現出我們的團隊力量，在逆境中我們更團結，彼此激發能量。」