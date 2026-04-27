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NBA／作客暴龍進攻失靈苦吞連敗 米契爾：關鍵還是心態調整
騎士連續兩場進攻低迷讓他們錯失在客場直接結束系列賽的機會。哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）在今天第4戰中合計出現11次失誤，其中哈登一個人就有7次失誤，甚至比他投進的6球還多。兩人在暴龍強力防守下，合計38投僅12中，命中率僅31.6%。
哈登賽後表示球隊需要調整：「我們必須更具侵略性，該出手就要果斷出手，積極切入籃下。今天是低比分比賽，大家都找不到節奏，但我們可以從細節做起，例如控制節奏、限制對手二次進攻，這些都是我們能掌控的部分。」
原本在克里夫蘭連贏兩場的騎士，如今被暴龍追回2場勝利，系列賽變成3戰2勝的拉鋸戰。隨著第5戰即將回到克里夫蘭進行，雙方勝負關鍵將取決於誰能在進攻低迷時仍穩住防守與心態。
米契爾也直指，球隊心態仍是關鍵：「我們沒有投進球，但防守還是撐住了。這種情況下更需要心理強度。現在挑戰就是回到主場做好該做的事，不要低頭。他們完成了他們的任務，我們也完成了我們的，接下來回主場再把工作做好就行。」
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