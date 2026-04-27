NBA／投籃命中率不到32%還能贏 暴龍寫自1969年首見紀錄

暴龍在季後賽首輪第4戰展現驚人韌性，即便全場三分球30投僅4中、命中率只有13.3%，仍以93比89力壓騎士，寫下NBA季後賽史上至少出手25次三分卻能贏球的最低命中率紀錄，硬是將系列賽逼成2比2平手。

暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）賽後直言，球隊贏球關鍵在於防守端的堅持：「我們從頭到尾都沒有動搖，一直專注在防守。我中場休息時告訴球員，我們投籃27%、三分15%，但那其實是我編的，我告訴他們下半場會更準，結果也沒有。但不管怎樣，我們就是想辦法贏下比賽。」

這場比賽雙方進攻都極為掙扎，暴龍整體命中率僅32%，騎士也只有37%。更誇張的是，暴龍在空檔三分球的表現極差，根據統計，全場空檔三分21投僅2中，為2014年有追蹤數據以來季後賽最差紀錄之一。

另一個數據顯示，暴龍成為自1969年的塞爾蒂克之後，首支在季後賽投籃命中率低於32%仍能贏球的球隊。

英格倫（Brandon Ingram）表示：「我們彼此一直在提醒，要繼續投。我們得到很多好的出手機會，不只是三分，連上籃都錯失不少，但重點是持續出手。真正能讓我們贏球的是防守，守住對手後才有機會再進攻。」