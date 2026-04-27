NBA／森根精神喊話激勵火箭士氣 還問湯普森：我的英文講得好嗎？

在退無可退的第4戰開打前，火箭核心戰將森根（Alperen Sengun）於早上投籃練習後主動召集全隊，發表一段激勵人心的談話，強調球隊仍擁有足夠戰力與天賦，不該就此結束賽季。

這段精神喊話成功轉化為場上表現。火箭最終以115比96大勝湖人，避免遭到橫掃，將系列賽帶回洛杉磯。森根此役攻下19分。

「我沒有放棄這個系列賽，我只是想讓大家知道這一點。很高興今天真的奏效了，每個人都站出來打球。希望進入第5戰時，大家的心態已經改變。」森根賽後表示。

隊友湯普森（Amen Thompson）則直言，森根這番談話對球隊影響極大。「他只是告訴我們，他不想回家，」湯普森說。「我很佩服他願意站出來當領袖，把大家重新拉回來，告訴我們『這不是我們的結局』。如果真的要輸，我們也要戰到最後，但我們現在根本不打算輸。」

火箭之所以陷入0比3絕境，主因是第3戰最後時刻的崩盤。當時球隊在正規時間最後30秒還握有6分領先，卻遭逆轉並在延長賽吞敗。總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後立即播放該段失誤影片，讓球員正視問題並迅速翻頁，儘管對年輕球隊而言，心理調適並不容易。

森根也坦言，自己在本季逐漸承擔更多責任，特別是在主控范弗利特（Fred VanVleet）、中鋒亞當斯（Steven Adams）賽季報銷，以及主力戰將杜蘭特（Kevin Durant）因腳踝傷勢缺陣的情況下，他必須挺身而出。「我覺得這支球隊現在是我的球隊，我必須照顧大家。我願意為隊友做任何事，他們也會為我付出一切。」

他也分享一段趣事，透露自己過去在NBA初期仍需透過翻譯與隊友溝通，但如今英文能力已大幅進步，能在關鍵時刻親自發表談話。「講完之後，湯普森跟我說那段話真的激勵了他，我還問他我英文講得好不好，他說『我不在乎，你講什麼我都懂』，這讓我很開心。」

這股團結氣氛也反映在比賽內容上。火箭全場製造湖人多達24次失誤，並轉換成30分得分，是球隊自2013年季後賽對戰雷霆以來，首次在季後賽單場靠失誤拿下30分。當中有17次失誤來自抄截，追平自1973-74年賽季開始統計以來季後賽單隊最多抄截紀錄。

另外，火箭先發五人全數得到至少15分，這是球隊自1997年西區第二輪的首戰以來，首度在季後賽達成類似紀錄成就。

湯普森總結：「我們是在背水一戰的情況下打出這樣的表現，我們其實一直都有這種能力。今天是第一次真正把投籃投進，也成功把對手失誤轉化為得分。」