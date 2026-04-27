NBA／森根談肘擊事件自認判罰「有點輕」 湖人主帥挺艾頓「善良溫柔」

在湖人、火箭首輪系列賽G4中，隨著戰局逐漸白熱化，雙方火藥味也跟著上升，在比賽第三節，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）因用手肘擊火箭中鋒森根（Alperen Sengun）頭部，遭判二級惡意犯規並被驅逐出場。賽後，兩人針對此事件各自發表看法。

在第三節還剩5分41秒時，艾頓在禁區防守森根時，竟用手肘敲擊森根頭部，隨後裁判經回放確認為二級惡意犯規，宣布將他驅逐出場後。當時，在場下身穿便服、並未上場的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）也用「揮手告別」方式，以此嘲諷這位湖人隊中鋒。

最終，艾頓留下上場25分鐘，繳出19分10籃板的成績單，儘管末節湖人一度試圖反撲，但最終仍以96：115輸球，無緣在本場比賽「關門」，拿下前進次輪的門票，系列賽目前比分為3：1，仍由紫金軍團領先。賽後，森根對裁判的判罰做出了回應，他說：「我不想惹惱裁判，不過我沒想到他會被罰下場。雖然我覺得判罰有點輕，但很高興他們吹哨了。」

同時，艾頓也在賽後受訪時為自己辯解，他澄清自己並不是故意為之，「我當時只是想頂住森根的撞擊，我們倆都容易出汗。我從他肩膀上滑了一下，肘部正好撞到他肩膀上方的位置。攝像機拍下來看起來很嚇人，但我不是那種骯髒的球員。」

就連湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）也在記者會上替艾頓站出來緩頰，他強調艾頓是一名心地善良且溫柔的人，「那不是惡意犯規，也不是故意的。」瑞迪克補充。