快訊

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

中和公寓傳爆炸聲狂燒…女子受困4樓消防衝入救出 起火點是電視櫃

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人新秀遭「吹布克T」裁判驅逐 詹皇直言：根本毫無道理

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人21歲新秀蒂埃羅（左）在第四節比賽與火箭後衛哈勒戴發生推擠，隨後兩人均被裁判驅逐出場。 美聯社
湖人21歲新秀蒂埃羅（左）在第四節比賽與火箭後衛哈勒戴發生推擠，隨後兩人均被裁判驅逐出場。 美聯社

湖人今日G4交手火箭的比賽末段，湖人21歲新秀蒂埃羅（Adou Thiero）與火箭後衛哈勒戴（Aaron Holiday）發生輕微推擠事件，但2人卻都被裁判威廉斯（James Williams）驅逐出場，總計該場比賽有3人都被判罰出場。賽後，湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於裁判驅逐蒂埃羅的決定感到不滿，並表示毫無道理。

湖人今天全隊發揮欠佳，團隊三分命中率只有2成初頭，全場更發生多達23次失誤；詹姆斯個人也僅拿下10分，外帶4籃板、9助攻，兩隊比賽還沒打完就提前進入垃圾時間，最終湖人以96：115落敗。

兩隊在本場比賽發生多次衝突事件，總計有3人被驅逐，第1位遭到驅逐出場的是湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton），他在第三節5分41秒時，在防守時「肘擊」火箭中鋒森根（Alperen Sengun），裁判檢視畫面後升級成二級違反運動道德犯規，讓艾頓直接離場；來到第四節距離比賽結束僅剩1分多鐘時，蒂埃羅在進攻端卡位爭奪籃板球時，與哈勒戴發生推擠，結果裁判威廉斯竟將這2人都驅逐出場。事後，從回放畫面可以得知裁判的決定完全不合理，是哈勒戴多次主動用手推擠蒂埃羅，蒂埃羅並沒有明顯的不當行為，結果卻一起被罰下場，這讓湖人隊友和教練為他感到不平。

賽後，詹姆斯在談到裁判在第四節尾聲驅逐蒂埃羅的決定，他表示相當不解，「我更生氣的是他們把蒂埃羅罰下場。這完全沒必要，也毫無道理。我想這應該是他人生中第一次被罰出場。我覺得這根本不合理。就判他2次技術犯規，這孩子才剛上場，太荒謬了。」

至於本場比賽給出爭議判罰的裁判威廉斯，正是太陽球星布克（Devin Booker）先前公開指責的那位。該事件發生在西區季後賽首輪G2雷霆對太陽，因當時雷霆球員卡盧索（Alex Caruso）向裁判威廉斯抗議，後者竟對布克追加1次「不合理」的技術犯規，這引起布克本人以及外界球迷的強烈不滿，布克更在賽後開噴該名裁判，質疑判罰有失公允。儘管聯盟後續撤銷技術犯規，但仍對布克公開批評裁判的行為，祭出3萬5千美元（約新台幣110萬元）罰款。

儘管今日輸球，但湖人目前仍取得系列賽3：1領先優勢，兩隊下一戰G6將在台灣時間周四開打。至於湖人陣中後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）的傷勢情況，根據總教練瑞迪克（JJ Redick）的說法，唐西奇和里夫斯已分別開始進行球場訓練與投籃訓練，復原進度相當樂觀，不過具體何時能重返賽場的時間點仍未定案。

NBA季後賽 LeBron James 湖人 火箭

相關新聞

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

陷入退無可退絕境的火箭隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）雖因傷持續缺席，不過今天先發得分都達兩位數，加上湖人隊表現最好的中鋒艾頓（Deandre Ayton）第三節被吹出場，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）又手感不佳，讓火箭第三節拉開差距，最終以115：96搶下第4戰勝利，將系列賽延長戰線到第5戰。

NBA／斑馬G4回歸狂搧7鍋 馬刺19分大逆轉拓荒者聽牌

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸，立刻繳出27分、11籃板外帶7阻攻的全能數據，助隊演出19分逆轉勝，以114：93擊敗拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

NBA／湖人新秀遭「吹布克T」裁判驅逐 詹皇直言：根本毫無道理

在湖人今日G4交手火箭的比賽末段，湖人21歲新秀蒂埃羅（Adou Thiero）與火箭後衛哈勒戴（Aaron Holiday）發生輕微推擠事件，但2人卻都被裁判威廉斯（James Williams）驅逐出場，總計該場比賽有3人都被判罰出場。賽後，湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於裁判驅逐蒂埃羅的決定感到不滿，並表示毫無道理。

NBA／詹姆斯手感冰冷仍創獨家神紀錄 數據累積遠勝賈霸、喬丹

洛杉磯湖人在首輪系列賽第4戰未能完成橫掃，以96比115不敵休士頓火箭，讓系列賽延長並將戰線帶回洛杉磯。此役湖人整體攻防節奏未能延續前幾戰的優勢，面對火箭強勢反撲未能有效回應，最終以19分之差落敗。

NBA／安比德稱闌尾手術「很難熬」 透露術後還患上併發症

先前受傷勢困擾的76人當家球星安比德（Joel Embiid），終於在今日G4回歸，儘管他全場拿下26分10籃板「雙十」數據，無奈76人仍舊不敵塞爾蒂克隊的外線猛攻，終場以96：128吞敗仗。賽後安比德接受採訪，談及他自手術後的康復歷程表示那段時間「真的很難熬」。

NBA／腦震盪回歸仍創史上首見紀錄 「斑馬」不滿第3戰聯盟不給打

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸就繳出27分、11籃板、7阻攻外帶4抄截的全能數據，助隊克服最多19分落後，以114：93逆轉拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢也寫下NBA紀錄，但他對聯盟卻頗有微詞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。