NBA／湖人新秀遭「吹布克T」裁判驅逐 詹皇直言：根本毫無道理

在湖人今日G4交手火箭的比賽末段，湖人21歲新秀蒂埃羅（Adou Thiero）與火箭後衛哈勒戴（Aaron Holiday）發生輕微推擠事件，但2人卻都被裁判威廉斯（James Williams）驅逐出場，總計該場比賽有3人都被判罰出場。賽後，湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於裁判驅逐蒂埃羅的決定感到不滿，並表示毫無道理。

湖人今天全隊發揮欠佳，團隊三分命中率只有2成初頭，全場更發生多達23次失誤；詹姆斯個人也僅拿下10分，外帶4籃板、9助攻，兩隊比賽還沒打完就提前進入垃圾時間，最終湖人以96：115落敗。

兩隊在本場比賽發生多次衝突事件，總計有3人被驅逐，第1位遭到驅逐出場的是湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton），他在第三節5分41秒時，在防守時「肘擊」火箭中鋒森根（Alperen Sengun），裁判檢視畫面後升級成二級違反運動道德犯規，讓艾頓直接離場；來到第四節距離比賽結束僅剩1分多鐘時，蒂埃羅在進攻端卡位爭奪籃板球時，與哈勒戴發生推擠，結果裁判威廉斯竟將這2人都驅逐出場。事後，從回放畫面可以得知裁判的決定完全不合理，是哈勒戴多次主動用手推擠蒂埃羅，蒂埃羅並沒有明顯的不當行為，結果卻一起被罰下場，這讓湖人隊友和教練為他感到不平。

賽後，詹姆斯在談到裁判在第四節尾聲驅逐蒂埃羅的決定，他表示相當不解，「我更生氣的是他們把蒂埃羅罰下場。這完全沒必要，也毫無道理。我想這應該是他人生中第一次被罰出場。我覺得這根本不合理。就判他2次技術犯規，這孩子才剛上場，太荒謬了。」

至於本場比賽給出爭議判罰的裁判威廉斯，正是太陽球星布克（Devin Booker）先前公開指責的那位。該事件發生在西區季後賽首輪G2雷霆對太陽，因當時雷霆球員卡盧索（Alex Caruso）向裁判威廉斯抗議，後者竟對布克追加1次「不合理」的技術犯規，這引起布克本人以及外界球迷的強烈不滿，布克更在賽後開噴該名裁判，質疑判罰有失公允。儘管聯盟後續撤銷技術犯規，但仍對布克公開批評裁判的行為，祭出3萬5千美元（約新台幣110萬元）罰款。

儘管今日輸球，但湖人目前仍取得系列賽3：1領先優勢，兩隊下一戰G6將在台灣時間周四開打。至於湖人陣中後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）的傷勢情況，根據總教練瑞迪克（JJ Redick）的說法，唐西奇和里夫斯已分別開始進行球場訓練與投籃訓練，復原進度相當樂觀，不過具體何時能重返賽場的時間點仍未定案。