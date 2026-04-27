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NBA／詹姆斯手感冰冷仍創獨家神紀錄 數據累積遠勝賈霸、喬丹

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透社
詹姆斯。 路透社

湖人在首輪系列賽第4戰未能完成橫掃，將戰線帶回洛杉磯。此役湖人整體攻防節奏未能延續前幾戰的優勢，面對火箭強勢反撲未能有效回應，最終以19分之差落敗。

詹姆斯（LeBron James）手感冰冷，9投僅2中拿下10分，另有9助攻卻發生8次失誤；他在比賽剩下約7分半鐘時提前退場，相較於前3戰分別攻下19分、28分與29分，狀態明顯下滑。不過即便如此，詹姆斯仍是寫下前無古人恐怕也後無來者的歷史紀錄。

根據統計，詹姆斯成功達成生涯季後賽投進3000球里程碑，成為NBA史上首位完成此壯舉的球員，這項紀錄再次彰顯他在季後賽長年穩定輸出的統治力與持久性。

在NBA歷史季後賽進球排行榜上，詹姆斯目前已大幅領先其他傳奇球星，包括排名在後「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的2356次、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的2188次，三人之間已拉開明顯差距，顯示詹姆斯在季後賽累積數據上的壓倒性優勢。

紀錄之餘，賽後針對這場失利，詹姆斯也表達一些想法。「如果我們想贏下這個系列賽，就必須保護好球權，做好防守籃板，也要展現強硬態度。這些我們今晚有做到一些，但失誤從頭到尾都在傷害我們。」

湖人團隊僅投進5記三分球，遠低於前3戰合計35顆的火力輸出；同時他們一共發生23次失誤，嚴重影響整體節奏。

湖人無緣橫掃火箭也讓詹姆斯錯失追平賈霸紀錄；數據顯示，詹姆斯在此戰之前已經完成12次系列賽橫掃，只差1次就能追平賈霸所保持的歷史紀錄。

對湖人而言，雖然未能在第4戰完成橫掃稍顯可惜，但系列賽仍掌握在手中。回到主場後，球隊將力拚關門成功，而詹姆斯在締造重要里程碑後，也將繼續率領球隊朝更遠大的目標邁進。

NBA季後賽

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