NBA／安比德稱闌尾手術「很難熬」 透露術後還患上併發症

先前受傷勢困擾的76人當家球星安比德（Joel Embiid），終於在今日G4回歸，儘管他全場拿下26分10籃板「雙十」數據，無奈76人仍舊不敵塞爾蒂克隊的外線猛攻，終場以96：128吞敗仗。賽後安比德接受採訪，談及他自手術後的康復歷程表示那段時間「真的很難熬」。

先前安比德因闌尾切除手術，從4月7日之後就不曾有出賽紀錄，休息20天後直至本場比賽才重返賽場，儘管他全場繳出26分、10籃板的「雙十」數據，但無奈今天綠衫軍全隊下起「三分雨」，全隊共飆進24記三分彈，讓76人最終32分差不敵塞爾蒂克，目前系列賽已經面臨1：3的絕對落後。

賽後，安比德受訪時談到他漫長的復健之路，他表示：「剛開始的時候，我去醫院都走不了路。是啊，還要處理手術後的一些併發症。所以，我一直在調整和應對這些問題，我不想細說，但真的很難熬。」

此外，安比德也強調，在重要的季後賽關頭卻遭遇傷病雖讓他受挫，不過他也只能坦然面對，試圖用平常心看待，「我還能怎麼辦？哭嗎？你只能放下這件事，繼續前進，盡你所能做到最好，讓自己有最大的機會重返賽場。」安比德說。

接下來，76人將前往波士頓客場參與G5賽事，比賽將於台灣時間周三早上7點開打。而根據統計，史上只有13支球隊在系列賽1：3落後的情況下，完成過逆轉，逆轉機率僅約4.5%。因此，對於尋求拿下晉級次輪賽事門票的76人而言，目前情況已相當嚴峻。