NBA／腦震盪回歸仍創史上首見紀錄 「斑馬」不滿第3戰聯盟不給打

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸就繳出27分、11籃板、7阻攻外帶4抄截的全能數據，助隊克服最多19分落後，以114：93逆轉拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢也寫下NBA紀錄，但他對聯盟卻頗有微詞。

根據《ESPN》數據，阻攻從1973-74球季被列入紀錄以來，溫班亞瑪成為第一位季後賽客場處女秀有至少25分、5阻攻的球員；馬刺也成聯盟第一支落後超過15分，最終能以超過15分逆轉勝的隊伍。

成為紀錄一份子，第二戰因摔倒臉部著地確診腦震盪的溫班亞瑪卻透露，原本第3戰就可出賽，但聯盟並不同意，讓他今天心情格外複雜，「這很特別，賽前我有很多情緒，興奮、失望都有，所以我今天把這些都釋放了。」

溫班亞瑪的失望來自聯盟，他第三戰前已成功通過NBA腦震盪檢測程序，球隊和他自己都樂觀認為聯盟會允許他第三戰回歸，但事與願違，甚至今天是到賽前一小時才獲得聯盟的復出許可。

「我不會透露細節，我不想讓這件事分散我的注意力，等球季結束再來問我。」溫班亞瑪只分享，所有醫生，尤其是馬刺隊醫都無微不至照顧自己，但整件事情的楚利方式讓人失誤，「這不是針對馬刺，但正如我說，我不會多說細節。」