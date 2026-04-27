快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台南1家3口亡！母昨致電要求今返家 外嫁女兒開門卻見3親人陳屍家中

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／腦震盪回歸仍創史上首見紀錄 「斑馬」不滿第3戰聯盟不給打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪第四戰回歸。 美聯社
溫班亞瑪第四戰回歸。 美聯社

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸就繳出27分、11籃板、7阻攻外帶4抄截的全能數據，助隊克服最多19分落後，以114：93逆轉拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢也寫下NBA紀錄，但他對聯盟卻頗有微詞。

根據《ESPN》數據，阻攻從1973-74球季被列入紀錄以來，溫班亞瑪成為第一位季後賽客場處女秀有至少25分、5阻攻的球員；馬刺也成聯盟第一支落後超過15分，最終能以超過15分逆轉勝的隊伍。

成為紀錄一份子，第二戰因摔倒臉部著地確診腦震盪的溫班亞瑪卻透露，原本第3戰就可出賽，但聯盟並不同意，讓他今天心情格外複雜，「這很特別，賽前我有很多情緒，興奮、失望都有，所以我今天把這些都釋放了。」

溫班亞瑪的失望來自聯盟，他第三戰前已成功通過NBA腦震盪檢測程序，球隊和他自己都樂觀認為聯盟會允許他第三戰回歸，但事與願違，甚至今天是到賽前一小時才獲得聯盟的復出許可。

「我不會透露細節，我不想讓這件事分散我的注意力，等球季結束再來問我。」溫班亞瑪只分享，所有醫生，尤其是馬刺隊醫都無微不至照顧自己，但整件事情的楚利方式讓人失誤，「這不是針對馬刺，但正如我說，我不會多說細節。」

ESPN 馬刺 NBA NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／斑馬G4回歸狂搧7鍋 馬刺19分大逆轉拓荒者聽牌

NBA／溫班亞瑪進入腦震盪程序 G3出賽成疑馬刺強調有應對措施

NBA／溫班亞瑪腦震盪仍隨隊遠征波特蘭 G3登場教頭沒說死

NBA／馬刺噩耗！溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

相關新聞

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

陷入退無可退絕境的火箭隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）雖因傷持續缺席，不過今天先發得分都達兩位數，加上湖人隊表現最好的中鋒艾頓（Deandre Ayton）第三節被吹出場，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）又手感不佳，讓火箭第三節拉開差距，最終以115：96搶下第4戰勝利，將系列賽延長戰線到第5戰。

NBA／斑馬G4回歸狂搧7鍋 馬刺19分大逆轉拓荒者聽牌

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸，立刻繳出27分、11籃板外帶7阻攻的全能數據，助隊演出19分逆轉勝，以114：93擊敗拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

NBA／安比德稱闌尾手術「很難熬」 透露術後還患上併發症

先前受傷勢困擾的76人當家球星安比德（Joel Embiid），終於在今日G4回歸，儘管他全場拿下26分10籃板「雙十」數據，無奈76人仍舊不敵塞爾蒂克隊的外線猛攻，終場以96：128吞敗仗。賽後安比德接受採訪，談及他自手術後的康復歷程表示那段時間「真的很難熬」。

NBA／腦震盪回歸仍創史上首見紀錄 「斑馬」不滿第3戰聯盟不給打

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸就繳出27分、11籃板、7阻攻外帶4抄截的全能數據，助隊克服最多19分落後，以114：93逆轉拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢也寫下NBA紀錄，但他對聯盟卻頗有微詞。

NBA／不捨迪文森佐遭逢重傷 過來人泰托姆感同身受：難過到胃疼

灰狼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）在昨日與金塊G4開賽只打1分多鐘就遭遇「跟腱撕裂」的重大傷勢，確定本賽季提前報銷。今日，身為過來人的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum），在稍早記者會向媒體表示，對於迪文森佐的傷勢他深表同情，同時透露會盡可能聯繫本人傳遞慰問之意。

NBA／不滿馬刺卡瑟爾「塞球」挑釁動作 阿夫迪賈怒轟：太不尊重人

在馬刺今日G4以114：93戰勝拓荒者的比賽中，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）與拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）在末節尾聲爆發衝突，最終兩人均吞下1T（技術犯規）。賽後，阿夫迪賈接受媒體採訪，回顧衝突事件，他對於卡瑟爾的「塞球」挑釁動作感到不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。