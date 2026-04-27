NBA／不捨迪文森佐遭逢重傷 過來人泰托姆感同身受：難過到胃疼

灰狼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）在昨日與金塊G4開賽只打1分多鐘就遭遇「跟腱撕裂」的重大傷勢，確定本賽季提前報銷。今日，身為過來人的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum），在稍早記者會向媒體表示，對於迪文森佐的傷勢他深表同情，同時透露會盡可能聯繫本人傳遞慰問之意。

迪文森佐是在昨天灰狼、金塊G4開賽只打79秒，就在無碰撞的情況，突然右腳發軟倒地，之後摀著腳後跟，在隊友攙扶下返回休息室。後經檢測確認是「右腳阿基里斯腱撕裂」，宣布賽季報銷，很可能連帶影響下賽季的出勤。

在今日G4塞爾蒂克128：96大勝塞爾蒂克的比賽後，得知此事的泰托姆在記者會上表示，「昨天看到他（迪文森佐）倒下，我真的難過到胃都疼了。我完全理解他的感受，也完全明白他要經歷什麼。不管他願不願意，我都會支持他。所以我肯定會盡快聯繫他。」

事實上，在上賽季季後賽，泰托姆也同樣經歷過此大傷，他在東區季後賽次輪面對尼克的G4中也遭遇了跟腱撕裂，不僅讓他後續賽程只能作壁上觀，塞爾蒂克在該年季後賽的征途也提前宣告結束，最終系列賽比數2：4遭尼克淘汰。在經歷10個月的復健後，泰托姆在今年3月初提前回歸，幫助塞爾蒂克在例行賽後段持續坐穩東區第2的位置。

迪文森佐遭遇「跟腱撕裂」的重大傷勢，確定本賽季提前報銷。 美聯社

此外，據了解，迪文森佐已在今日安排接受手術治療，值得注意的是，他和泰托姆待的醫院是同一家，就連主治醫生都是同一個人。

「事情就發生在昨天，他現在有很多事情要處理，我很高興他今天做了手術，我一直都在為他祈禱，希望手術成功。對此我毫不懷疑。」泰托姆補充。