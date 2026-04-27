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NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
火箭背水一戰拚回一場勝利。 法新社
火箭背水一戰拚回一場勝利。 法新社

陷入退無可退絕境的火箭隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）雖因傷持續缺席，不過今天先發得分都達兩位數，加上湖人隊表現最好的中鋒艾頓（Deandre Ayton）第三節被吹出場，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）又手感不佳，讓火箭第三節拉開差距，最終以115：96搶下第4戰勝利，將系列賽延長戰線到第5戰。

杜蘭特因季後賽前訓練傷了膝蓋缺席第一戰，第二戰雖回歸卻又扭到左腳踝，第三戰和今天第四戰都無法回歸，且有消息人士透露，雙重傷勢通常在例行賽需要休息兩到三周，杜蘭特就算整天都接受治療希望盡快上場，仍沒得到醫生許可。

湖人後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）今天也持續坐壁上觀，獨撐大局的詹姆斯手感也不如第3戰，今天他第一節進球後接續兩節進攻靜悄悄，直到第四節才投進單場第二球；當家球星熄火下，湖人表現最好的艾頓第三節5分41秒防守出肘打到火箭禁區大將森根（Alperen Sengun），裁判檢視畫面後更升級成二級違反運動道德犯規，讓艾頓直接離場。

半場取得56：47領先的火箭，第三節打出20：8的開節攻勢將優勢擴大到21分，大幅領先下艾頓又被吹出場，讓湖人難以反撲。火箭一路維持大幅度優勢下，湖人地獄節最後7分鐘就換上替補，火箭3分07秒也出清板凳，最終以115：96捍衛主場，避免遭湖人4戰「橫掃」。

火箭今天先發得分都達兩位數，湯普森（Amen Thompson）23分、7助攻，伊森（Tari Eason）20分、8籃板，森根19分，謝普得（Reed Sheppard）和史密斯（Jabari Smith）各有17分和16分；湖人以艾頓19分、10助攻最佳，八村壘13分已是全隊次高，詹姆斯9投2中拿10分並傳出9助攻，但也出現全場最多8失誤。

第5戰將回到洛杉磯舉行，台灣時間周四登場。

森根 唐西奇 湖人 NBA季後賽

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