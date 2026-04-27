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NBA／不滿馬刺卡瑟爾「塞球」挑釁動作 阿夫迪賈怒轟：太不尊重人

聯合新聞網／ 綜合報導
在裁判、其餘隊友的介入下，衝突事件才得以平息。 美聯社
在裁判、其餘隊友的介入下，衝突事件才得以平息。 美聯社

在馬刺今日G4以114：93戰勝拓荒者的比賽中，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）與拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）在末節尾聲爆發衝突，最終兩人均吞下1T（技術犯規）。賽後，阿夫迪賈接受媒體採訪，回顧衝突事件，對於卡瑟爾的「塞球」挑釁動作，他感到強烈不滿。

馬刺本場比賽在上半場落後19分的逆境下，展開絕地大反攻，在第三節和第四節分別灌進33分、40分，並加強防守端的壓制力，最終成功以21分差反超拓荒者，搶下關鍵勝利，系列賽取得3：1聽牌。然而，在比賽第四節還剩不到2分鐘時，雙方打出火氣，當時卡瑟爾在一次切入中迎著阿夫迪賈的防守，上籃強勢打進「AND 1（進算加罰）」，他將球塞向阿夫迪賈的胸口，引起後者強烈不滿，隨後雙方爆發肢體與口角衝突，在裁判和其他隊友介入下，才得以平息紛爭，最終兩人都領到1次技術犯規。

賽後，阿夫迪賈接受媒體採訪，指責卡瑟爾對他不尊重，「我認為他（卡瑟爾）是一名優秀的球員，我很尊重他，但最後他把球塞進我胸口的動作完全沒必要。我不做那種挑釁的事，我也不是那種人，你可以身體對抗強硬，但有些不尊重人的行為我是不能接受的。他整場比賽都在挑釁，這行為簡直太不尊重人了。就像我說的，我不會那樣打球。」

阿夫迪賈（右）、卡瑟爾（左）在今日比賽末節爆發衝突。 路透社
阿夫迪賈（右）、卡瑟爾（左）在今日比賽末節爆發衝突。 路透社

阿夫迪賈今天全場攻下26分、7籃板、3助攻和1抄截，投籃14中8、命中率高達57.1%，儘管他竭盡全力在進攻端繳出亮眼表現，幫助拓荒者在前兩節取得領先，但無奈防守端表現並不出色，最後繳出-16的正負值且犯滿離場，球隊也慘遭馬刺翻盤。

馬刺、拓荒者G5將在後天上午9點半（台灣時間）於聖安東尼奧主場開打。

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