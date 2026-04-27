NBA／火箭湖人G4關鍵戰杜蘭特為何沒打？教頭尤多卡賽前給出原因

火箭、湖人G4稍早開打，對火箭來說，這場比賽可謂是「背水一戰」，因為他們系列賽已經處於0：3落後，面臨淘汰邊緣，再加上當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因傷勢而持續缺陣。賽前根據火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）的說法，杜蘭特因膝蓋骨挫傷未癒以及腳踝扭傷所導致的活動受限，本場賽事確定缺席。

杜蘭特先前因右膝骨挫傷缺席了對湖人隊的首輪系列賽首戰，在G2好不容易迎來復出後，他又因左腳踝扭傷導致G3也缺席。在今日攸關能否延長戰線的關鍵之戰，儘管杜蘭特積極接受全天候的治療，以期能夠上場比賽，但最終仍未獲得醫生的許可。

尤多卡在今日G4賽前解釋杜蘭特本場比賽未能出戰的原因，他表示：「他每時每刻都在接受治療，無論是在訓練館內還是在訓練館外，他們都在盡力幫他恢復。像他那樣扭傷腳踝，骨頭肯定會出問題。肯定會有些疼痛，腫脹和活動受限也是個問題。」尤多卡接著強調：「讓他以50%的狀態上場對我們來說是不利的。」

儘管火箭現在已處在絕境邊緣，但尤多卡仍舊對於本場比賽抱有自信，他說：「我的意思是，傷病在所難免，我覺得我們本來可以克服這些困難的。在賽季的這個階段遭遇傷病確實很艱難，但你在聯盟裡經常能看到這種情況，很多球隊都遭遇了不幸的傷病，湖人也不例外，不過其他球員也挺身而出。這就是競技運動的殘酷之處，它是不可避免的一部分。」

「我們糟糕的投籃命中率真的讓我們輸得很慘。總體來說，除了這一點，其他我們做得還不錯。如果我們能投進更多球，哪怕只是略低於平均水平，也能取得不錯的成績。」尤多卡最後總結。