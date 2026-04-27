NBA／愛德華傷情更新！膝蓋韌帶無受損 但仍需花費數週復原

昨日，灰狼隊在與金塊隊的G4中以112：96搶下關鍵「聽牌」優勢。然而，灰狼隊卻在這場比賽中接連折損兩名大將迪文森佐（Donte DiVincenzo）、「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）和灰狼內部人員的報導稱，愛德華的膝傷預計將花好幾週復原，等於宣告首輪剩餘賽事他無法再上場了。

愛德華是在昨日（26日）與金塊比賽第二節時，防守金塊前鋒強森（Cameron Johnson）時發生肢體接觸，後落地不慎導致左膝過度伸展，隨後退場。賽後，根據查拉尼亞指出，愛德華的左膝並無韌帶損傷，是不幸中的大幸；然而，診斷結果顯示他遭遇了嚴重的「骨挫傷」與「膝蓋過度伸展」，預計將缺席數週。

至於另一名傷兵迪文森佐，他則是在開賽後幾分鐘便在無對抗下遭遇重傷，後經診斷確認為「阿基里斯腱斷裂」，這意味著他不僅季後賽報銷，甚至很可能錯過整個2026-27年賽季。

灰狼隊記者海因（Chris Hine）也在稍早更新愛德華的傷勢狀況，「我從一些消息人士那裡了解到，愛德華的傷勢目前尚無定論，他的復出時間也存在很大的不確定性。必須觀察他膝蓋的腫脹情況，這對於下一步的治療方案至關重要。基本上，一切都要按週來，但很多事情都還不得而知。」

不過，對於愛德華的傷勢復原進度預估，海因則抱持樂觀態度，「愛德華的恢復速度一向很快，耐痛能力也很強。如果灰狼能淘汰金塊，或許能為他爭取一些復出時間。但話說回來，具體復出時間仍有許多未知數。他可能還要缺席一段時間。」

灰狼目前系列賽取得3：1領先優勢，照目前態勢來看，如果灰狼能夠延續像上一場比賽那樣，有更多奇兵跳出來接管戰局，他們將有望淘汰金塊前進下一輪，為愛德華爭取上場機會。灰狼、金塊下一戰G5將在明天上午10點半（台灣時間）開打。