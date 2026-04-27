快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／愛德華傷情更新！膝蓋韌帶無受損 但仍需花費數週復原

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼球星愛德華昨日G4遭遇膝蓋傷勢。 美聯社
灰狼球星愛德華昨日G4遭遇膝蓋傷勢。 美聯社

昨日，灰狼隊在與金塊隊的G4中以112：96搶下關鍵「聽牌」優勢。然而，灰狼隊卻在這場比賽中接連折損兩名大將迪文森佐（Donte DiVincenzo）、「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）和灰狼內部人員的報導稱，愛德華的膝傷預計將花好幾週復原，等於宣告首輪剩餘賽事他無法再上場了。

愛德華是在昨日（26日）與金塊比賽第二節時，防守金塊前鋒強森（Cameron Johnson）時發生肢體接觸，後落地不慎導致左膝過度伸展，隨後退場。賽後，根據查拉尼亞指出，愛德華的左膝並無韌帶損傷，是不幸中的大幸；然而，診斷結果顯示他遭遇了嚴重的「骨挫傷」與「膝蓋過度伸展」，預計將缺席數週。

至於另一名傷兵迪文森佐，他則是在開賽後幾分鐘便在無對抗下遭遇重傷，後經診斷確認為「阿基里斯腱斷裂」，這意味著他不僅季後賽報銷，甚至很可能錯過整個2026-27年賽季。

灰狼隊記者海因（Chris Hine）也在稍早更新愛德華的傷勢狀況，「我從一些消息人士那裡了解到，愛德華的傷勢目前尚無定論，他的復出時間也存在很大的不確定性。必須觀察他膝蓋的腫脹情況，這對於下一步的治療方案至關重要。基本上，一切都要按週來，但很多事情都還不得而知。」

不過，對於愛德華的傷勢復原進度預估，海因則抱持樂觀態度，「愛德華的恢復速度一向很快，耐痛能力也很強。如果灰狼能淘汰金塊，或許能為他爭取一些復出時間。但話說回來，具體復出時間仍有許多未知數。他可能還要缺席一段時間。」

灰狼目前系列賽取得3：1領先優勢，照目前態勢來看，如果灰狼能夠延續像上一場比賽那樣，有更多奇兵跳出來接管戰局，他們將有望淘汰金塊前進下一輪，為愛德華爭取上場機會。灰狼、金塊下一戰G5將在明天上午10點半（台灣時間）開打。

NBA季後賽 灰狼 Anthony Edwards 金塊

相關新聞

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

陷入退無可退絕境的火箭隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）雖因傷持續缺席，不過今天先發得分都達兩位數，加上湖人隊表現最好的中鋒艾頓（Deandre Ayton）第三節被吹出場，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）又手感不佳，讓火箭第三節拉開差距，最終以115：96搶下第4戰勝利，將系列賽延長戰線到第5戰。

NBA／斑馬G4回歸狂搧7鍋 馬刺19分大逆轉拓荒者聽牌

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸，立刻繳出27分、11籃板外帶7阻攻的全能數據，助隊演出19分逆轉勝，以114：93擊敗拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

NBA／三分球30投僅4中還贏球 暴龍G4打鐵大戰退騎士寫紀錄

暴龍隊今天第4戰外線手感冰冷，全場30投僅4中，不過對手騎士隊手感也不佳，讓暴龍在低比分大戰以93：89扳平季後賽，一併寫下特別紀錄。

NBA／安比德回歸還慘輸32分 綠衫軍G4狂轟新高24記三分彈搶先聽牌

76人隊今天雖迎接當家球星安比德（Joel Embiid）回歸，但擋不住手感火燙的塞爾蒂克隊；綠衫軍今天在射手普里查德（Payton Pritchard）6記三分球帶動下，全隊轟下隊史季後賽新高的24記三分彈，以128：96打下第4戰勝利，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

NBA／不滿馬刺卡瑟爾「塞球」挑釁動作 阿夫迪賈怒轟：太不尊重人

在馬刺今日G4以114：93戰勝拓荒者的比賽中，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）與拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）在末節尾聲爆發衝突，最終兩人均吞下1T（技術犯規）。賽後，阿夫迪賈接受媒體採訪，回顧衝突事件，他對於卡瑟爾的「塞球」挑釁動作感到不滿。

NBA／火箭湖人G4關鍵戰杜蘭特為何沒打？教頭尤多卡賽前給出原因

火箭、湖人G4於稍早開打，對火箭來說，這場比賽可謂是「背水一戰」，因為他們系列賽已經處於0：3落後，面臨淘汰邊緣，再加上當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷勢而持續缺陣。賽前根據火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）的說法，杜蘭特因膝蓋骨挫傷未癒以及腳踝扭傷所導致的活動受限，本場賽事確定缺席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。