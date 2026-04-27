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NBA／金塊好消息！約柯奇被罰款5萬美元但躲過禁賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇衝突事件未遭禁賽，明天第5戰仍可正常出戰。 美聯社
約柯奇衝突事件未遭禁賽，明天第5戰仍可正常出戰。 美聯社

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天第4戰最後1.3秒和灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）爆發衝突，今天懲處出爐，約柯奇和灰狼隊藍道（Julius Randle）都被罰款，不過沒人遭禁賽，明天第5戰仍可正常出賽。

第6種子灰狼昨天雖連傷兩員迪文森佐（Donte DiVincenzo）和愛德華（Anthony Edwards），但多森姆（Ayo Dosunmu）扮演奇兵，三分球5投俱中，狂轟生涯新高43分，助隊下半場反超比分，以112：96收下主場連勝，連勝3場後系列賽也取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

昨天最後讀秒階段勝負底定，「潛規格」下就算有球權也不會再進攻，但麥克丹尼爾斯最後1.3秒接到隊友長傳後卻在金塊無人回防下上籃擺進球，點燃約柯奇怒火，他衝上前推了麥克丹尼爾斯，麥克丹尼爾斯也雙手揪著約柯奇衣領，衝突一觸即發，所幸最終戰火沒再擴大。

約柯奇賽後表示，不後悔自己動作，「因為他是大家都停止動作後得分。」

第2戰奪勝後曾說金塊多數球員不會防守的麥克丹尼爾斯則說，並沒聽清楚約柯奇說了什麼，只看到龐然大物衝到眼前。

藍道事發當下就跑到「衝突中心」，成為多次推擠的主角之一。裁判經過畫面重播檢視，約柯奇和藍道都被驅逐，今天聯盟針對兩人都領到罰金，約柯奇被罰5萬美元，藍道3萬5千美元。

衝突期間離開板凳席的球員，包括金塊葛登（Aaron Gordon）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），以及灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）和海蘭德（Bones Hyland），同樣沒有禁賽罰則。

藍道 愛德華 金塊 NBA季後賽

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