NBA／斑馬G4回歸狂搧7鍋 馬刺19分大逆轉拓荒者聽牌

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天第4戰回歸，立刻繳出27分、11籃板外帶7阻攻的全能數據，助隊演出19分逆轉勝，以114：93擊敗拓荒者隊，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

溫班亞瑪第二戰因摔倒臉部著地確診腦震盪，因此缺席第3戰。今天馬刺賽前約一小時宣布，今年拿下年度最佳防守球員的法國狀元已通過聯盟程序，今天可以上陣，上半場他也秀出暴扣，證明身體無礙。

當家球星雖回歸，馬刺上半場卻找不到手感，拓荒者第二節以一波18：3攻勢拉開差距，最多領先到19分，半場打完也握有58：41絕對領先；黑衫軍下半場打出不同氣象，第三節開節就打出13：0猛攻雖小差距，瓦賽爾（Devin Vassell）4分38秒跳投得手更助隊62：62追平。

三節打完兩隊74：74戰平，第四節馬刺手感繼續加溫，福克斯（De'Aaron Fox）和強森（Keldon Johnson）接連投進三分彈更助隊領先擴大到90：77，加上拓荒者下半場合計只拿35分，讓本季奪下西區第2種子的馬刺寫下21分大勝。

第三節打出33：16攻勢的馬刺，第四節再灌進40分，除溫班亞瑪「雙10」成績，福克斯攻下28分和卡瑟爾（Stephon Castle）的16分也是馬刺奪勝功臣，黑衫軍有機會在台灣時間周三回到主場的第5戰搶下第二輪門票。

拓荒者以阿夫迪賈（Deni Avdija）26分最高，哈勒戴（Jrue Holiday）20分。