NBA／巴恩斯殷格拉姆各繳23分 暴龍擊敗騎士系列賽2比2扳平

美國職籃NBA多倫多暴龍的巴恩斯最後一分鐘罰球超前比分，與殷格拉姆各貢獻23分，讓球隊今天得以93比89擊敗克里夫蘭騎士，將東區季後賽首輪系列賽的戰局扳成2比2平手。

美聯社報導，巴恩斯（Scottie Barnes）同時抓下9個籃板、送出6次助攻，巴瑞特（RJ Barrett）則攻下18分，莫瑞-鮑利斯（Collin Murray-Boyles）貢獻15分及10籃板，讓暴龍即便三分球僅30投中4，仍搶下勝利。

密契爾（Donovan Mitchell）第4節進帳全場20分當中的12分，哈登（James Harden）拿下19分，但騎士全場發生18次失誤，終未能扭轉局勢。密契爾終場前25秒兩度出手未中，包括一記本可追平比分的三分球。他整場24投僅6中，三分球12投4中。

梅瑞爾（Sam Merrill）為騎士攻下14分，艾倫（Jarrett Allen）搶下15個籃板。騎士在末節最後1分54秒內遭到暴龍一波10比2攻勢超前。

第4節還剩49秒時，巴瑞特切入上籃將比分追近至86比87，接下來密契爾沒有及時將球帶球半場違例，球權交給多倫多。

巴恩斯切入時製造犯規而且兩罰俱中，幫助暴龍在終場前34秒反超1分，取得88比87領先。

在NBA總裁席佛（Adam Silver）到場觀戰下，兩隊三分球都表現不佳。克里夫蘭全場40投10中，其中第4節10投5中。

暴龍開賽連續錯失14記三分，直到上半場剩下8分31秒時，巴瑞特終於投進全隊第一記。

殷格拉姆（Brandon Ingram）前10次出手失手9球，不過半場結束前連進3球，包括一記壓哨三分，幫助暴龍在中場取得38比36些微領先。

哈登上半場失誤6次，比命中球數（4球）還多；密契爾前3節則是15投3中。

7戰4勝系列賽下一戰將於29日移師克里夫蘭（Cleveland）進行第5戰。