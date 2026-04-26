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NBA／午睡達人出招！備戰暴龍騎士G4 英格倫要靠女友「逼睡」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
英格倫盼找回進攻手感。 美聯社
英格倫盼找回進攻手感。 美聯社

多倫多暴龍即將迎來關鍵第4戰，對於英格倫（Brandon Ingram）而言，與騎士的這場比賽的準備或許早在前一晚就已開始。

由於雙方系列賽第4戰將在當地時間下午1點開打，對習慣晚間比賽節奏的球員而言格外不尋常，英格倫也坦言，這樣的早場賽事確實打亂了他的作息。

向來被隊友戲稱為「午睡達人」的英格倫，面對早場比賽也想出自己的調整方式。他笑著透露：「今天我會特別早上床睡覺，我女友在旁邊，她應該會煩到讓我只想趕快睡著。」一句輕鬆玩笑，道出他為了調整狀態所做的努力。

儘管談笑風生，但暴龍目前處境不容輕忽。球隊在主場第3戰以126比104大勝騎士，將系列賽追至1勝2敗，成功止血。該役暴龍火力全開，巴恩斯（Scottie Barnes）與巴瑞特（RJ Barrett）雙雙攻下33分，帶動全隊氣勢，新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）更有22分的亮眼表現。

比賽關鍵出現在第四節，暴龍單節狂轟43分，一舉扭轉系列賽氣氛，讓原本岌岌可危的戰局重新燃起希望。如今帶著1勝2敗的劣勢進入第4戰，暴龍若能延續這股氣勢，將有機會在主場追平戰局，再帶著動能回到克里夫蘭。

但隊友火力全開，唯獨英格倫還處於「夢遊狀態」，前3戰他場均僅有12分3籃板3助攻，遠遠低於例行賽表現，投籃命中率低至39.4%。

對英格倫而言，在如此迷航情況下，如何確保充足休息與比賽專注力，將成為能否迎來爆發的重要關鍵。若他這套「幽默備戰法」真的奏效，暴龍或許有機會延續第3戰的火熱手感，在關鍵一戰中打出系列賽轉折點。

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