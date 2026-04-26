NBA／醫學專家提愛德華左膝傷變數 最嚴重情況前十字韌帶撕裂

灰狼今天在主場力退金塊取得系列賽3勝1敗聽牌優勢，原本應是振奮人心的一戰，卻因兩大主力接連出現重大傷勢情況，讓勝利蒙上陰影。

在比賽過後不久，球隊已確認後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）遭遇阿基里斯腱撕裂重傷，確定提前報銷，對灰狼戰力造成重大打擊。另一方面，當家少主愛德華（Anthony Edwards）的傷勢雖仍待進一步檢查，但情況同樣令人憂心。

愛德華是在比賽中一次不自然的動作下左膝蓋過度伸展，導致膝關節出現超伸情況，隨後提前退場且未再回到場上。這起傷勢讓外界高度關注其嚴重程度，也為灰狼接下來的季後賽之路投下不確定性。

運動醫學專家摩斯醫師（Dr. Jesse Morse）分析指出，愛德華的傷勢存在多種可能性，其中最理想的情況是骨挫傷或膝關節囊扭傷。若最終診斷為這類傷勢，復原時間可能從數天到數週不等，仍有機會在後續比賽回歸。

然而摩斯醫師也提醒，最糟糕的情況仍不能排除，包括前十字韌帶（ACL）撕裂的可能性。至於另一位知名醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）在看了愛德華的畫面轉播後也是持類似看法。

一旦確認為ACL重傷，愛德華不僅將缺席本季剩餘賽事，甚至可能影響到下個賽季，對灰狼未來布局將是沉重打擊。