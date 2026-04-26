NBA／1勝3敗絕境仍對金塊有信心 約柯奇讚戈貝爾防守出色

金塊未能把握迪文森佐（Donte DiVincenzo）與愛德華（Anthony Edwards）因傷提前退場的利多條件，在客場趁勢扳平比分，反而擋不住多森姆（Ayo Dosunmu）的火力全開，最後局面一步步敗退，拱手讓出江山，系列賽陷入1勝3敗的淘汰絕境。

約柯奇（Nikola Jokic）賽後點出金塊失利的關鍵。他表示：「下半場開始時，比賽其實還是五五波，我們有很多機會可以輕鬆得分，也有空檔投籃，但我們沒有把握住。之後氣勢就轉到他們那邊了。」

他進一步指出差距所在：「他們持續得分、充滿能量，但我們沒有。我們必須控制比賽節奏，用我們的方式去施壓對手。」

儘管面臨淘汰邊緣，約柯奇仍對金塊晉級抱持信心：「我們以前也經歷過類似的情況，最重要的就是下一場比賽，就像我兩天前說的一樣。」不過他也坦言，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在這個系列賽的防守表現，確實帶來極大挑戰。

「我自己的表現算是普通，投籃不夠好，尤其是三分球。Rudy在身體對抗上做得很好，也不斷測試裁判尺度，他是一名非常出色的防守者，而且不只是他一個人。」約柯奇說。