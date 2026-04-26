NBA／不滿麥克丹尼爾斯刻意得分挑釁 約柯奇不後悔衝突遭驅逐

丹佛金塊再度於客場吞下一場苦澀敗仗，系列賽形成1勝3敗的落後困境，更雪上加霜的是，灰狼此戰還是在兩大主力因傷退出的情況下展現壓制力，讓金塊前景更顯艱難。

比賽尾聲出現火爆場面，在勝負已定的最後一波進攻中，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）仍選擇切入上籃拿分，引發約柯奇（Nikola Jokic）強烈不滿。約柯奇從半場另一端快速衝向對手，與麥克丹尼爾斯發生肢體衝突，最終遭到裁判驅逐出場，為比賽劃下充滿火藥味的句點。

談到這次衝突，約柯奇態度相當直接：「因為大家都已經停止比賽了，但他還去得分，你們也看到發生什麼事。」當被問到是否後悔時，他明確表示：「不，我不會後悔。」

回顧比賽內容，約柯奇也點出金塊失利的關鍵。他表示：「下半場開始時，比賽其實還是五五波，我們有很多機會可以輕鬆得分，也有空檔投籃，但我們沒有把握住。之後氣勢就轉到他們那邊了。」